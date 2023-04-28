Видео ⟩ Массовое побоище на баскетбольном матче: игра завершена досрочно

«Реал», проигравший стартовый матч серии плей-офф, во второй игре отставал со счетом 80:95, а «Партизан», игравший дома, был на пути к победе. Разочарование игроков испанского топ-клуба вбыло настолько сильным, что на площадке началась массовая драка.

Все началось с того, что Серхио Лулль из «Реала» сфолил на Кевине Пантере, который затем ответил. Вспыхнула массовая драка, в которой участвовали почти все игроки, записавшиеся на матч.

Сербский «Партизан» на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде обыграл испанский «Реал» во втором матче со счётом 95:80 (31:21, 20:16, 24:25, 20:18).