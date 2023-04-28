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Легенда хоккея об Овечкине: ты поддерживаешь преступника, ответственного за гибель детей в Украине

rus.postimees.ee
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Владимир Путин и Александр Овечкин.
Владимир Путин и Александр Овечкин. Фото: Mikhail Metzel

Звезда российского хоккея Александр Овечкин вернулся на родину после очередного сезона в НХЛ. Капитана «Вашингтон Кэпиталз» встречали в России как настоящего героя, но легенду чешского хоккея Доминика Гашека это не впечатлило.

Следующие четыре месяца Овечкин планирует провести в России. Сегодня он отправится на торжественный прием в Москву, на котором будет в качестве почетного гостя на посвященной 100-летию московского «Динамо» встрече.

Возвращение звезды российского хоккея также было актуальной новостью в местных СМИ. В одной из новостей была фотография Овечкина, позирующего с женой и малышом. Легенда чешского хоккея Гашек решил сделать акцент именно на этой фотографии.

«Его соотечественники убили сотни украинских детей и похитили тысячи таких же, как и малыш на фото. Россия убила тысячи украинцев. Овечкин при этом всегда поддерживал Владимира Путина, преступника, который несет ответственность за эти преступления», — сказал чех.

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