Легенда хоккея об Овечкине: ты поддерживаешь преступника, ответственного за гибель детей в Украине

Звезда российского хоккея Александр Овечкин вернулся на родину после очередного сезона в НХЛ. Капитана «Вашингтон Кэпиталз» встречали в России как настоящего героя, но легенду чешского хоккея Доминика Гашека это не впечатлило.
Следующие четыре месяца Овечкин планирует провести в России. Сегодня он отправится на торжественный прием в Москву, на котором будет в качестве почетного гостя на посвященной 100-летию московского «Динамо» встрече.
Возвращение звезды российского хоккея также было актуальной новостью в местных СМИ. В одной из новостей была фотография Овечкина, позирующего с женой и малышом. Легенда чешского хоккея Гашек решил сделать акцент именно на этой фотографии.
«Его соотечественники убили сотни украинских детей и похитили тысячи таких же, как и малыш на фото. Россия убила тысячи украинцев. Овечкин при этом всегда поддерживал Владимира Путина, преступника, который несет ответственность за эти преступления», — сказал чех.
Hundreds of similar beautiful children were killed by his fellow citizens and thousands were kidnapped. Hundreds of thousands of Ukrainian people killed. Ovechkin has always supported the criminal Putin who caused these crimes. Continuation… https://t.co/v7z5ecHxuE— Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 26, 2023