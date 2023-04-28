Легенда хоккея об Овечкине: ты поддерживаешь преступника, ответственного за гибель детей в Украине

Следующие четыре месяца Овечкин планирует провести в России. Сегодня он отправится на торжественный прием в Москву, на котором будет в качестве почетного гостя на посвященной 100-летию московского «Динамо» встрече.

Возвращение звезды российского хоккея также было актуальной новостью в местных СМИ. В одной из новостей была фотография Овечкина, позирующего с женой и малышом. Легенда чешского хоккея Гашек решил сделать акцент именно на этой фотографии.

«Его соотечественники убили сотни украинских детей и похитили тысячи таких же, как и малыш на фото. Россия убила тысячи украинцев. Овечкин при этом всегда поддерживал Владимира Путина, преступника, который несет ответственность за эти преступления», — сказал чех.