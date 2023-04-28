Загадка детектива Мельхиора: средневековая сага на улочках Старого города

На экранах Эстонии с успехом идет третья часть костюмной саги о похождениях аптекаря Мельхиора в средневековом Таллинне. Плюс трилогии в том, что ее можно смотреть с любой серии – все одинаково понятно и увлекательно.
Новый фильм «Дочь палача» в максимальной степени соответствует нашему времени – грозному, тревожному, непредсказуемому, тренирующему готовность к неприятностям. Здесь стало больше персонажей, есть массовые сцены, воспроизводящие номера странствующих артистов на фоне древнего города, и, конечно же, эффектные драки, без которых не может обойтись фантазийный костюмный экшн в стилистике поп-средневековья.
Достойное продолжение двух первых фильмов
Автор трилогии по роману Индрека Харгла, прославленный Эльмо Нюганен – Спилберг эстонского кино. После масштабных эпиков «Имена на мраморной доске» (2002) и «1944» (2015), действие которых происходило в драматичные периоды недавней истории Эстонии, мастер логично взялся за беспроигрышный средневековый материал. Таллиннская натура так и просится в какую-нибудь национальную версию «Кода да Винчи», «Фламандской доски» или, чем черт не шутит, «Имени розы». С этим городом ведь ничего не нужно делать, если хочется устроить праздник ролевых игр.
Сквозной герой раскрывается от фильма к фильму. В первой картине, называвшейся просто «Аптекарь Мельхиор», зритель знакомится с Мельхиором Вакенстеде в подчеркнуто светском духе на фоне открыточного Старого города. Здесь герой легко проходит первые испытания, заявляя о себе сначала как помощник, а потом как соперник судьи. Мельхиор – это такой частный сыщик Шерлок Холмс на фоне глупого инспектора Лестрейда из Скотленд-Ярда. Однако действие фильма происходит в 1409 году, когда люди массово верили в колдовство, поэтому расследовательский дар Мельхиора сам под изначальным подозрением у общества.
Второй фильм «Аптекарь Мельхиор. Призрак» стремится показать обратную сторону Мельхиора. Любовь, ненависть и страсти, которые разрывают его, ведь именно страстями до XVIII века называлось то, что мы привыкли называть психологией. Улицы Таллинна здесь более темны, что привычнее обитателям города, а не туристам. По-новому проявляет себя и загадочная помощница Кетерлин, по правилам того времени переодетая в мужчину. Аптекарь – алхимик, а это особое сословие, куда женщины официально не допускаются.
Мельхиор — не только ложка
Наконец, в третьей части «Дочь палача» авторы ставят Мельхиора перед этическими дилеммами. Нюганен в интервью подчеркивает, что ему хотелось посмотреть, как герой будет вести себя в сложных ситуациях, но одновременно он, даром что режиссер, «очень за него переживал». На что только ни идет киноиндустрия, чтобы у зрителя включился механизм самоидентификации!
Если второй фильм тяготел к жанру «ужасов», то третий ближе психологическому триллеру. На глазах у Кетерлин происходит нападение на человека. Его удается спасти, но он теряет память и не понимает, как оказался в Таллинне. На месте происшествия найдено кольцо, которое наводит на след некоего мистического братства. С ним явно связана труппа огнеглотателей и жонглеров, которая выступает на городской ярмарке. И аптекарь-духовидец вступает с борьбу с коллегами. Ведь артист намного ближе дьяволу, чем простые смертные…
Тем временем в город прибывает папский легат, то есть представитель Ватикана, стремящегося распространить власть в дальние уголки Европы. До Реформации еще далеко, но у агента папского престола в свободном городе, разумеется, есть недоброжелатели. При этом приезжий чиновник от церкви известен как беспощадный охотник на ведьм…
Имя главного героя отсылает к названию металлической окиси. Но Мельхиор – не только ложка, но также имя единственного белокожего волхва из тех, что пришли к родившемуся Иисусу. Двоих других звали Бальтазар (черный) и Каспар (красный). Впервые концепцию трех волхвов изложил греческий теолог Ориген, автор понятия «богочеловек».
При этом в алхимии черная субстанция символизирует распад, гниение. Белая, за которую как раз отвечает Мельхиор, – это пар, возникающий в ходе нагревания распавшейся материи. Белый – значит легкий, эфирный. Алхимики пытались получить из осевших частиц пара философский камень, и они верили, что он будет красного цвета. Но никому это, как известно, не удалось. Зато Мельхиор, созданный Харгла и Нюганеном, проходит все стадии становления человека и обретает на глазах у зрителя настоящую мудрость.