Загадка детектива Мельхиора: средневековая сага на улочках Старого города

Второй фильм «Аптекарь Мельхиор. Призрак» стремится показать обратную сторону Мельхиора. Любовь, ненависть и страсти, которые разрывают его, ведь именно страстями до XVIII века называлось то, что мы привыкли называть психологией. Улицы Таллинна здесь более темны, что привычнее обитателям города, а не туристам. По-новому проявляет себя и загадочная помощница Кетерлин, по правилам того времени переодетая в мужчину. Аптекарь – алхимик, а это особое сословие, куда женщины официально не допускаются.

Мельхиор — не только ложка

Наконец, в третьей части «Дочь палача» авторы ставят Мельхиора перед этическими дилеммами. Нюганен в интервью подчеркивает, что ему хотелось посмотреть, как герой будет вести себя в сложных ситуациях, но одновременно он, даром что режиссер, «очень за него переживал». На что только ни идет киноиндустрия, чтобы у зрителя включился механизм самоидентификации!

Если второй фильм тяготел к жанру «ужасов», то третий ближе психологическому триллеру. На глазах у Кетерлин происходит нападение на человека. Его удается спасти, но он теряет память и не понимает, как оказался в Таллинне. На месте происшествия найдено кольцо, которое наводит на след некоего мистического братства. С ним явно связана труппа огнеглотателей и жонглеров, которая выступает на городской ярмарке. И аптекарь-духовидец вступает с борьбу с коллегами. Ведь артист намного ближе дьяволу, чем простые смертные…