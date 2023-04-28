Колонка Postimees ⟩ Китай угрожает России больше, чем Украине

Однако переговоры Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и их дипломатические последствия ценны для Украины. Самое главное, что Китай больше не мог игнорировать Украину. Украина играет важную роль в мировой политике, и ожидается, что эта роль будет расти. И Пекин теперь заявил, что понимает это.

На карту поставлены большие интересы Пекина в России, и ему не нравится полная потеря Владимира Путина. Китаю выгодна слабая и покладистая Россия, и именно это сейчас предлагает Путин.

Будущее будет определяться тем, насколько успешным окажется готовящееся Украиной контрнаступление. США и западные союзники сделали ставку на полную победу Украины, понимая, что любые переговоры с Москвой на данный момент результатов не дадут и что замороженный конфликт ничего хорошего не принесет.

Однако совершенно очевидно, что успешное контрнаступление Украины при поддержке США вместе с их западными союзниками не в интересах Китая. Китай надеется, что контрнаступление не принесет Киеву желаемого успеха. Пробуксовка ослабила бы авторитет США, позволила Китаю сильнее, чем раньше, вбить клин между США и Европой и возродить желанную позицию «мирного посредника». Это также помогло бы Путину дольше удерживаться во власти в Кремле.