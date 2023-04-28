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Колонка Postimees ⟩ Китай угрожает России больше, чем Украине

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Карикатура.
Карикатура. иллюстрация: Urmas Nemvalts
  • Пекин понимает важность Украины в мировой политике
  • Успешное украинское контрнаступление не в интересах Китая
  • Не надо питать никаких иллюзий по поводу Китая

Телефонный разговор президентов Китая и Украины - важное событие, которое, безусловно, огорчает Москву, но не стоит придавать этому слишком большое значение. У Украины и Китая разные интересы в мире. Также трудно увидеть особую заинтересованность Китая в послевоенной Украине. Скорее, придерживающаяся западного курса Украина останется чужой для Китая, ее вступление в ЕС и НАТО направит в будущем часть каналов связи в Брюссель. А последнее очень важно для Пекина.

Однако переговоры Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и их дипломатические последствия ценны для Украины. Самое главное, что Китай больше не мог игнорировать Украину. Украина играет важную роль в мировой политике, и ожидается, что эта роль будет расти. И Пекин теперь заявил, что понимает это.

На карту поставлены большие интересы Пекина в России, и ему не нравится полная потеря Владимира Путина. Китаю выгодна слабая и покладистая Россия, и именно это сейчас предлагает Путин.

Будущее будет определяться тем, насколько успешным окажется готовящееся Украиной контрнаступление. США и западные союзники сделали ставку на полную победу Украины, понимая, что любые переговоры с Москвой на данный момент результатов не дадут и что замороженный конфликт ничего хорошего не принесет.

Однако совершенно очевидно, что успешное контрнаступление Украины при поддержке США вместе с их западными союзниками не в интересах Китая. Китай надеется, что контрнаступление не принесет Киеву желаемого успеха. Пробуксовка ослабила бы авторитет США, позволила Китаю сильнее, чем раньше, вбить клин между США и Европой и возродить желанную позицию «мирного посредника». Это также помогло бы Путину дольше удерживаться во власти в Кремле.

К счастью, то, что произойдет в Украине в ближайшие месяцы, мало зависит от желания Пекина. К тому же, со стороны Пекина разумно поддерживать отношения с Украиной независимо от того, каких успехов Украина добьется.

Украина играет важную роль в мировой политике, и ожидается, что эта роль будет расти. И Пекин теперь заявил, что понимает это.

Зубоскалы назвали телефонный разговор Си и Зеленского крупным переделом российских территорий между Украиной и Китаем. Конечно, Украина не хочет ничего кроме того, что ей на самом деле принадлежит. Китай, напротив, все больше укрепляется в Сибири и экономически подчиняет Россию своим интересам.

Скандальное заявление посла Китая во Франции Лу Шайе о сомнительном статусе стран, образовавшихся после распада Советского Союза, также можно интерпретировать как требования Китая к российскому Дальнему Востоку. Ведь когда-то он принадлежал Китаю. И если Китай представляет собой очень серьезную угрозу для кого-либо, кроме Тайваня, то это Россия.

В современном мире расширение влияния по-прежнему сопровождается великой и благородной риторикой мира. Это подтверждает так называемый мирный план Китая из 12 пунктов. О каком действительно искреннем мирном плане может идти речь для страны, постоянное бряцание оружия которой слышно не только в Тайваньском проливе, но и во всем Южно-Китайском море?

Несмотря на заявления Си против ядерной войны, по оценкам экспертов, Китай в настоящее время расширяет свой арсенал ядерных боеголовок необычайными темпами. Они могут вооружиться еще лучше, если получат части и мозги российского военно-промышленного комплекса. Что в этом цель, показал недавний визит министра обороны Китая в Москву.

Мы не должны позволять себе питать какие-либо иллюзии в отношении Китая.

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