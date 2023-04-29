Звонок на Луну: уже совсем скоро

По словам главного инженера Nokia Луиса де Теминьо, на этот раз инфраструктура сети будет смонтирована непосредственно в кратере Шеклтона на Южном полюсе Луны. Речь идет о базовой станции, установленной в лунном посадочном модуле Nova-C американской космической фирмы Intuitive Machines, и сопровождающем ее луноходе. Nokia утверждает, что технология позволяет работать в экстремальных условиях космоса. Не стоит забывать, что температура на Луне колеблется в диапазоне от +120 до -100 градусов, а воздух для дыхания там отсутствует вовсе.

И, если ни разу не будет произнесена историческая фраза «Хьюстон, у нас проблемы», то астронавты смогут общаться друг с другом и с центром управления полетом, как будто никуда и не улетали: LTE станция должна будет обеспечить передачу данных со скоростью 50 Мбит/сек на частоте 1.8 ГГц на расстояние до 4 км. Также связь позволит удаленно управлять луноходами и транслировать видео и другие данные на Землю. Кроме того, Nokia надеется, что ее сеть поможет в поисках льда на Луне. Питание станций будет обеспечиваться за счет электроэнергии, производимой солнечными панелями.

В принципе, на Земле уже существует следующий стандарт интернет-связи – 5G, есть задел и для 6G, но на Луну полетит все же LTE. Эксперты объясняют это тем, что в 4G хорошо отработаны технологии голосовой и видеосвязи, а 5G и прочее — это пока все же больше исключительно про мобильный интернет.

Конечно, с развитием Лунной программы спутник будет обрастать все новыми технологиями, однако первый шаг уже практически сделан: уже совсем скоро Луну и человечество будет разделять всего лишь один телефонный звонок.