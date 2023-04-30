Отношения между Европейским Союзом и Китаем в ближайшее время подвергнутся серьезному пересмотру и, вероятно, переживут изменения. Год войны и позиция Китая в отношении российской агрессии заставили европейские страны по-новому посмотреть на рост китайского влияния в мире. Своими мыслями об этом с Rus.Postimees поделилась депутат Европейского парламента от Эстонии Марина Кальюранд.
Снижение влияния Китая на Евросоюз: самоубийство или разумный ход?
В апреле Китай посетили с визитами председатель Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон. Их послания китайскому руководству существенно отличались и китайская сторона продемонстрировала разную степень радушия при приеме высоких гостей.
Если Макрон был исключительно приятным гостем и заполучил дополнительные контракты для своих промышленников, то вон дер Ляйен донесла до китайского руководства и критические мысли о его политике тоже. 18 апреля вопрос о возможном
- Я посмотрела полностью трансляцию обсуждения в Европарламенте вопроса по стратегии ЕС в отношении Китая. Депутаты преимущественно поддерживали необходимость разработки новой стратегии, но подходы к выстраиванию отношений с КНР очень разные. Как вы считаете, будут ли эти отношения в самом деле меняться и какой будет новое взаимодействие с Китаем, если оно будет?
- Сейчас эту стратегию по Китаю обсуждают в Европарламенте и в ближайшие недели ее будет рассматривать уже Европейская комиссия. Действительно, очень много разных взглядов. С одной стороны, Евросоюз всегда серьезно относился к нарушению прав человека, а в КНР вопиющая ситуация с правами, например, уйгуров.
Всем уже ясно, что Китай не является демократией, власти КНР и не заявляют этого, надо признать. С другой стороны, нельзя отрицать, что важность Китая постоянно растет. Это наблюдается и в экономике, и в международной безопасности. Сегодня Китай – та страна, которая может повлиять на Россию.
Когда сталкиваются необходимость сотрудничать с Китаем и критичное отношение к этому государству, нарушающему права человека, бывает сложно найти баланс. Многие члены Европарламента настроены самым критичным образом к КНР. Например, Европарламент заморозил полтора года назад договор об инвестициях с Китаем, после чего некоторые члены Европарламента были занесены в черный список Китая.
- Но ведь сейчас ситуация немного другая?
Да, сейчас из-за агрессии России против Украины Китай играет более важную роль, чем два года назад. Конечно, лидер Китая Си Цзипин видит агрессию иначе, чем мы в Евросоюзе и в НАТО. Он ни разу не назвал происходящее в Украине войной или агрессией, только «украинским кризисом».
Я думаю, он не хочет смены режима Путина, потому что видит, что если авторитарный руководитель может лишиться власти в результате агрессивной политики, то это может быть предупреждением и для него.
Он смотрит на события в Украине через призму своей политики в отношении Тайваня, ведь у Китая сейчас сложные отношения с Тайванем. Здесь огромный комплекс внутренних и внешних факторов. Разумеется, мы хотим, чтобы Евросоюз выступал бы как единое целое и чтобы голоса разных стран звучали бы одинаково.
- Сейчас это выглядит как будто страны пытаются что-то заполучить в Китае для себя отдельно. Достаточно посмотреть на риторику Эммануэля Макрона после визита в Китай.
Некоторые страны находятся вне поля зрения КНР, с ними Пекин почти не общается. Китай ведь выбирает «друзей», он хочет сотрудничать с большими и влиятельными государствами Евросоюза. Если с большими государствами Евросоюза Китай сотрудничает на двусторонней основе, то нас, маленькие восточноевропейские государства он объединяет в одну группу. он соединял в 16 государств.
Во время поездки в Китай председатель Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен выступала от имени всего Евросоюза, и она доносила до правящей партии КНР эту критику. Она говорила о важной роли Китая в мире, но была и критичной. А вот Эммануэль Макрон в первую очередь заботился об экономических интересах своей страны, поэтому был более дружелюбным.
- И он получил что хотел. Он из Китая привез контракт на строительство полутора сотен самолетов и расширение производственной линии для французского производителя Airbus. Кто-то даже сказал публично, что Францию купили за 150 самолетов. Как вы смотрите на это?
- Макрон он всегда борется за свои экономические интересы своего государства. Он это делает и в Евросоюзе. Например, сейчас, когда идут переговоры о том, как возобновить производство военной продукции, то он активно выступает за то, чтобы все производство было бы если уж не во Франции, то все же в Европе, а не в Америке. То есть он всегда очень твердо отстаивает интересы своей экономики и своей промышленности.
- Но в Европарламенте не все готовы дружить с Китаем ради самолетов?
- В Европарламенте представлены депутаты с очень разным мировоззрением – от коммунистов до фашистов, все политические силы представлены, поэтому и позиции очень разные.
Есть те, кто говорят, что с Китаем надо вообще отношения заморозить на неопределенное время. Они говорят только о правах человека. Есть политические силы, которые, наоборот, считают, что экономические отношения с Китаем намного важнее прав человека в КНР. Придется находить компромиссы.
- Как вы считаете, действительно ли новая стратегия для отношений с Китаем будет принята? Чем она будет отличаться от нынешней?
- Эту новую стратегию уже вырабатывают, но когда ее примут я пока не могу сказать. Сам факт, что сейчас работают над новой стратегией, свидетельствует о том, что все понимают, как изменилась роль Китая. Естественно, Евросоюзу надо пересмотреть свои отношения с Китаем, который стал настолько сильным и агрессивным.
- Но ведь Евросоюз очень сильно зависит от экономических отношений с Китаем, невозможно их свести к минимуму даже на фоне войны. Экономика Евросоюза просто не выдержит этого. Или я ошибаюсь?
- Будет найден какой-то баланс. С одной стороны, ведь и США, и Евросоюз тоже не исключают санкций против Китая в случае, если Китай будет помогать вооружением России. Думаю, что сейчас все верят, что такие санкции последуют.
После начала военной агрессии России всего за один год Евросоюз смог отказаться от большинства энергоносителей из России. Евросоюз уже работает над тем, чтобы производить все крайне необходимое самостоятельно. Евросоюз уже более готов к возможному уменьшению влияния Китая больше, чем пять-шесть лет назад.
- Как вы думаете, что означает то, что Си Цзиньпин позвонил Зеленскому? Все считали, что он не будет с ним разговаривать, но они даже что-то в разговоре согласовали.
- У Си Цзиньпина просто не было другого варианта, ему надо было позвонить. Если он настаивает, что Китай должен быть посредником на будущих переговорах или хочет призвать к переговорам и Россию, и Украину, то он не может не говорить с Зеленским. Изменилось ли что-то после этого разговора? Я не думаю.
Сегодня лидер Китая озвучивает скорее позицию Владимира Путина. Он не говорит об ответственности Путина и его режима за военные преступления. Этого ничего нет, а мирного соглашения без этих пунктов быть не может, об этом Украина четко заявляет.
- Украина для себя какие-то перспективы все-таки в этом контакте увидела, потому что теперь повышает уровень дипломатических отношений. То есть там теперь будет посол, а раньше был поверенный в делах…
- Я думаю, что просто Украина отвечает на жест Китая. Правильно отвечает. Она должна что-то в этом направлении сделать, потому что мировая общественность сейчас следит за этим процессом, и Украина должна выглядеть способной к переговорам в принципе.
В мире далеко не все воспринимают агрессию, так, как мы. Государства Африки, Латинской Америки не понимают, почему мы поднимаем этот вопрос на такой высокий уровень. Почему этот, как они считают, региональный конфликт, мы превращаем в международный?
Естественно, эти государства следят за реакцией Украины на шаги других стран, в том числе Китая. Это очень мудро, что Украина поприветствовала звонок Си Цзиньпина так, но мне трудно представить, что они могли бы в чем то договориться.
Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Еврокомиссии в Эстонии.