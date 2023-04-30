Снижение влияния Китая на Евросоюз: самоубийство или разумный ход?

Некоторые страны находятся вне поля зрения КНР, с ними Пекин почти не общается. Китай ведь выбирает «друзей», он хочет сотрудничать с большими и влиятельными государствами Евросоюза. Если с большими государствами Евросоюза Китай сотрудничает на двусторонней основе, то нас, маленькие восточноевропейские государства он объединяет в одну группу. он соединял в 16 государств.

Во время поездки в Китай председатель Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен выступала от имени всего Евросоюза, и она доносила до правящей партии КНР эту критику. Она говорила о важной роли Китая в мире, но была и критичной. А вот Эммануэль Макрон в первую очередь заботился об экономических интересах своей страны, поэтому был более дружелюбным.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзипин и президент Франции Эммануэль Макрон вместе в провинции Гуаньдонг, Южный Китай. 7 апреля 2023. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

- И он получил что хотел. Он из Китая привез контракт на строительство полутора сотен самолетов и расширение производственной линии для французского производителя Airbus. Кто-то даже сказал публично, что Францию купили за 150 самолетов. Как вы смотрите на это?