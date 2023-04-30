Чихать мы на весну хотели: встречаем сезонную напасть во всеоружии

Аллергия стала одной из самых распространенных проблем в мире. Она не щадит никого, затрагивая людей всех возрастов и социальных слоев. Симптомы аллергии могут быть очень различными - от заложенности носа, покраснения глаз или небольшой сыпи до тяжелых анафилактических реакций. И хотя сезон аллергии может быть неприятным временем для тех, кто страдает от аллергических реакций, не стоит торопиться наглухо закрывать окна и скупать антигистаминные препараты.
При этом не все знают, что к сезону аллергии следует готовиться заранее, чтобы встретить врага во всеоружии. В этой непростой борьбе помочь справиться с аллергическими реакциями поможет коррекция образа жизни. Катрин Шейн, нутрициолог из Таллинна, рассказала, как правильно подготовиться к аллергическому сезону и снизить проявление симптомов аллергии при помощи правильного питания.
Универсальный боец
«В современном мире нутрициолог как специалист во многом заменяет семейного врача, а сама наука помимо питания занимается комплексным подходом к образу жизни человека», - подчеркнула Катрин Шейн.
На сегодняшний день, нутрициолог – вспомогательная профессия, и чаще всего специалист работает в связке с врачом, чтобы объединить традиционную и функциональную медицины, однако медицинское образование для нутрициолога не является обязательным.
«Проблемы с желудочно-кишечным трактом: изжога, диарея, запоры, раздраженный кишечник, а также простудные заболевания, астма, псориаз, подагра, сердечно-сосудистые заболевания, герпес, аллергия – вот неполный список того, с чем может помочь справиться грамотно подобранный план питания», – объяснила Шейн.
Аллергия – это яркий ответ иммунной системы на раздражитель. Аллергия связана с иммунным статусом человека. В борьбе с аллергией за комфортную жизнь нутрициолог служит человеку надежным проводником, который помогает посмотреть на образ жизни со стороны и найти дополнительные триггеры,усложняющие жизнь.
Существует много продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию или усугубить сезонную аллергию, например, на пыльцу. «В период активного цветения растений стоит опасаться таких продуктов, как молоко, яйца, орехи и морепродукты. Некоторые люди могут иметь перекрестную аллергию или аллергию на несколько продуктов одновременно. В этом случае, - уточняет Шейн, - нутрициолог может помочь разработать диету, которая будет полноценной и питательной, но при этом не содержать аллергенных продуктов».
Аллергия — не приговор!
Нутрициолог рекомендует пищевые добавки, которые могут помочь справиться с аллергическими реакциями. Например, рыбий жир содержит жирные кислоты Омега-3, которые имеют противовоспалительное действие и могут помочь снизить риск аллергических реакций. Практически таким же воздействием на аллергию обладает витамин С, который содержится в свежих фруктах и овощах. По словам Шейн, в своей практике она чаще всего пользуется биологически активными добавками, которые, хоть и не воздействуют моментально, но благодаря накопительному эффекту работают на будущее и позднее дают устойчивый результат.
«Нутрициология - прежде всего вспомогательный и профилактический инструмент, поэтому при наличии некоторых хронических заболеваний не стоит заниматься самолечением и исключать традиционную медицину и медикаменты», – предостерегает Катрин Шейн.
Нутрициолог советует начать подготовку к аллергическому сезону за месяц-два до возможной острой стадии, при этом следует убедиться, что перед сезоном аллергии в вашем организме нет серьезного дефицита железа, ферритина, витамина D, магния, а показатели вашей щитовидной железы в норме.
«Аллергия – это не приговор! Никогда не поздно начать заботиться о своем организме и прислушиваться к нему. Несмотря на то, что аллергия является хроническим заболеванием, с помощью коррекции питания человека и его привычек, подбора необходимых веществ, можно вывести аллергию в стойкую ремиссию», – успокаивает эксперт по питанию.
Нутрициология – наука о питании включает в себя полный спектр мер, которые позволяют человеку натуральными методами поддерживать и/или восстанавливать свое здоровье. Принято считать, что к нутрициологии следует обращаться только тогда, когда человек решает снизить вес, но на самом деле услуги нутрициолога не ограничиваются составлением индивидуального меню, а в состоянии предложить решение широкому спектру проблем со здоровьем.
Аллергии – бой!
- Добавьте в рацион зеленый чай. Он содержит катехины, которые способствуют подавлению аллергических реакций. Начинайте свой день с чашки зеленого чая и в течение дня до 16:00 выпивайте еще 1-2 чашки.
- Магний и Омега-3. Магний обладает антигистаминным действием, что снижает проявление аллергии. Также магний помогает расслабиться и снять раздражение, вызванное аллергией. Биодоступная форма магния – магний хелат в дозировке не менее 400 мг. Жирная кислота Омега-3 также является важным элементом для снижения аллергической реакции, так как обладает противовоспалительным действием. Омега-3 можно получать из продуктов питания: льняное масло и/или печень трески, или из добавок с дозировками кислот EPA/DHA в сумме не менее 750мг.
- Кверцетин – натуральная таблетка от аллергии. Кверцетин - это мощный природный ингредиент, который эффективно подавляет аллергические и воспалительные проявления, обладает мощным антиоксидантным действием, оказывает положительное воздействие на иммунитет и уровень энергии человека. Кверцетин можно получать из продуктов питания: лук, особенно красный, бузина, клюква, перец чили, черника.В сезон аллергии используйте добавку кверцетина в дозировке 500 мг. Аллергикам стоит иметь данную биологически активную добавку в своей аптечке круглый год.
- Ограничьте потребление базовых аллергенов: орехи, бобовые, яйца, молочные продукты, морепродукты, соя. В период аллергии ваша иммунная система чувствительна к любым дополнительным раздражителям. В периоды обострения стоит снизить нагрузку на иммунную систему, чтобы избежать яркой реакции. Замените обычные яйца на перепелиные, вместо бобовых - крупы, вместо орехов - тыквенные или льняные семена, морепродукты замените на красную или белую рыбу. Молочные и кисломолочные продукты на время стоит исключить.
- Добавьте в рацион куркумин. Он обладает мощным противовоспалительным и антигистаминным действием. Это натуральный способ подавления аллергических реакций. Используйте куркумин при приготовлении овощей, мясных продуктов, добавляйте в каши, в напитки, в смузи. Хорошо добавлять куркумин и в кофе, однако ограничение употребления кофе тоже поможет вам снизить проявление аллергии.