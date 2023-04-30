Чихать мы на весну хотели: встречаем сезонную напасть во всеоружии

При этом не все знают, что к сезону аллергии следует готовиться заранее, чтобы встретить врага во всеоружии. В этой непростой борьбе помочь справиться с аллергическими реакциями поможет коррекция образа жизни. Катрин Шейн, нутрициолог из Таллинна, рассказала, как правильно подготовиться к аллергическому сезону и снизить проявление симптомов аллергии при помощи правильного питания.

Универсальный боец

«В современном мире нутрициолог как специалист во многом заменяет семейного врача, а сама наука помимо питания занимается комплексным подходом к образу жизни человека», - подчеркнула Катрин Шейн.

Катрин Шейн. Фото: личный архив.

На сегодняшний день, нутрициолог – вспомогательная профессия, и чаще всего специалист работает в связке с врачом, чтобы объединить традиционную и функциональную медицины, однако медицинское образование для нутрициолога не является обязательным.

«Проблемы с желудочно-кишечным трактом: изжога, диарея, запоры, раздраженный кишечник, а также простудные заболевания, астма, псориаз, подагра, сердечно-сосудистые заболевания, герпес, аллергия – вот неполный список того, с чем может помочь справиться грамотно подобранный план питания», – объяснила Шейн.

Аллергия – это яркий ответ иммунной системы на раздражитель. Аллергия связана с иммунным статусом человека. В борьбе с аллергией за комфортную жизнь нутрициолог служит человеку надежным проводником, который помогает посмотреть на образ жизни со стороны и найти дополнительные триггеры,усложняющие жизнь.