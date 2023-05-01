Ленты мировых новостных агентств, которые, казалось бы, уже окончательно устали от буквосочетания «Дональд Трамп», снова были пенетрированы сорок пятым президентом США.

Wrong Arrest for Wrong Sex

Бывший глава государства явился в суд в Нью-Йорке после того, как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг вынес против него обвинительное заключение. Именно Брэгг ранее курировал преследование известного своей сексуальной озабоченностью кинопродюсера Харви Вайнштейна.

«Трамп арестован», - бессовестно делали трафик некоторые медиа, хотя на самом деле самый скандальный лидер США всего лишь сдал отпечатки пальцев. Пока известно, что вопросы в стенах суда касались лишь тяги Трампа к тому, что в христианстве называется прелюбодеянием. Но сама по себе интимная связь с порнозвездой Сторми Дэниэлс, когда Трамп еще не был президентом, американскую фемиду не беспокоит. Страшнее покушение на устои выборной системы. Платить любовнице 130 тысяч долларов за молчание, наверное, можно, но точно не называя это «юридическими услугами» накануне выборов.

Поговорить с Трампом под присягой об этой голливудской истории ранее не позволяла его президентская неприкосновенность. Но и сегодня узнать, что конкретно делал Трамп с героиней фильмов для взрослых, нельзя. Слушания закрыты для прессы. После дактилоскопии идеолога того, что должно «сделать Америку снова великой», отпустили домой до декабря.

Дальше - больше