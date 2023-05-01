Мертвый политик нужнее живого: Дональд Трамп и сто тридцать шесть лет тюрьмы

Уникальная в мировой истории война за право остаться не просто на свободе, но и в политике, развернулась в США. Дональд Трамп - первый руководитель этой страны, который натурально может оказаться в тюрьме, хотя сам он хочет обратно в Белый дом.
Ленты мировых новостных агентств, которые, казалось бы, уже окончательно устали от буквосочетания «Дональд Трамп», снова были пенетрированы сорок пятым президентом США.
Wrong Arrest for Wrong Sex
Бывший глава государства явился в суд в Нью-Йорке после того, как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг вынес против него обвинительное заключение. Именно Брэгг ранее курировал преследование известного своей сексуальной озабоченностью кинопродюсера Харви Вайнштейна.
«Трамп арестован», - бессовестно делали трафик некоторые медиа, хотя на самом деле самый скандальный лидер США всего лишь сдал отпечатки пальцев. Пока известно, что вопросы в стенах суда касались лишь тяги Трампа к тому, что в христианстве называется прелюбодеянием. Но сама по себе интимная связь с порнозвездой Сторми Дэниэлс, когда Трамп еще не был президентом, американскую фемиду не беспокоит. Страшнее покушение на устои выборной системы. Платить любовнице 130 тысяч долларов за молчание, наверное, можно, но точно не называя это «юридическими услугами» накануне выборов.
Поговорить с Трампом под присягой об этой голливудской истории ранее не позволяла его президентская неприкосновенность. Но и сегодня узнать, что конкретно делал Трамп с героиней фильмов для взрослых, нельзя. Слушания закрыты для прессы. После дактилоскопии идеолога того, что должно «сделать Америку снова великой», отпустили домой до декабря.
Дальше - больше
Предвыборные траты на оплату молчания порноактрисы - дело старое, но являющееся фундаментом для тех, кому мертвый политик Трамп нужнее живого, так как тот неоднократно заявлял о своей готовности вернуться в кресло президента США. Маскировка оплаты молчания порнозвезды, по словам окружного прокурора Нью-Йорка, привела к «34 ложным записям в деловой документации в Нью-Йорке». Каждый эпизод тянет на четыре года тюрьмы, что и подарило журналистам еще один громкий заголовок про «136 лет тюрьмы для Трампа».
При этом ФБР ищет преступления и в более поздних поступках Трампа. В августе 2022 года спецслужбы провели обыск на его вилле Мар-а-Лаго во Флориде в связи с расследованием о вывозе секретных документов из президентского офиса, который якобы позволил себе Трамп. Но и этот кейс меркнет перед перспективами, которые открывает так называемая попытка Трампа добиться пересмотра итогов выборов в одном из ключевых на президентских выборах 2020 года штате - Джорджии.
Еще год назад в СМИ попала аудиозапись телефонного разговора Трампа с госсекретарем этого штата Брэдом Раффенспергером. «Я лишь хочу, чтобы нашли 11 780 голосов... потому что в этом штате мы победили», - сказал тогда Трамп одному из главных чиновников «республиканского региона», что многие истолковали как вмешательство в выборы. И этот момент в американской системе политических координат куда страшнее, чем порнозвезды, секретные документы и финансовые хитрости с участием членов семьи экс-президента, уверена американист, научный сотрудник немецкой YGLN on Euro-Atlantic Security Александра Филиппенко.
«Секретные документы - неприятно, но ладно. История с порнозвездой - неприятно, но ладно. Но события в Джорджии - это очень серьезно. Это то, что может потопить Трампа на самом деле. Для рядовых американцев принципиально доверие избирательной системе», - отмечает эксперт.
Где дедлайн
Дело Трампа абсолютно уникально, сложно прогнозировать, будет ли он в будущем играть на своей невидимой гармошке не в деловом костюме, а в оранжевой тюремной робе, говорит эксперт. Как и невозможно пока понять, возьмут ли боссы республиканской партии Трампа в свои ставленники на высший пост в третий раз.
«Будет очень важная развилка в плане противостояния внутри Республиканской партии. Если обманувшиеся в своих надеждах сотрудники администрации Белого дома времен Трампа пойдут против него, то Трамп закончится быстрее, чем мы можем себе это представить», - говорит Филиппенко, напоминая, что у Трампа есть 20% американцев, которые в любом случае будут голосовать за него, и терять их республиканцам точно не хочется.
«Но как только губернатор Флориды Рон Десантис выйдет на федеральный уровень, а его взгляды во многом похожи на взгляды Трампа, тогда он заберет много голосов трампистов. Ситуация у республиканцев сложная», - указывает Александра Филиппенко на неочевидного политического могильщика Трампа «среди своих».
Тут можно было бы пошутить про экс-директора ФСБ Николая Патрушева, который ранее заявил, что Россия неоднократно в прошлом спасала суверенитет США, но Трампу явно не до шуток. И экс-президент уже призвал губернатора Флориды не выдвигаться на выборах, так как слишком «молод». Что будет губительнее для Трампа: секс прошлого десятилетия, или молодость соратников, мы узнаем к концу лета.