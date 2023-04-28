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Знакомство в соцсетях обернулась для жителя Эстонии потерей 12 000 евро

rus.postimees.ee
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Свинья-копилка. Иллюстративное фото.
Свинья-копилка. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Житель Эстонии, желавший заработать на торговле криптовалютой и угодивший в ловушку мошенников, лишился 12 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

В четверг в полицию обратился 39-летний мужчина, который в прошлом году познакомился в социальных сетях с человеком, по рекомендации которого заявитель начал торговать криптовалютой.

Жертва мошенников зарегистрировался на торговой платформе baxfx.com, загрузил приложение MT4 на свой телефон и открыл криптовалютный кошелек у поставщика услуг OKX. В течение нескольких месяцев он переводил криптовалюту на якобы торговую площадку. Когда он попытался вывести прибыль, с него под различными предлогами стали требовать доплату.

Ущерб от мошенничества составил 12 000 евро.

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