Знакомство в соцсетях обернулось для жителя Эстонии потерей 12 000 евро

В четверг в полицию обратился 39-летний мужчина, который в прошлом году познакомился в социальных сетях с человеком, по рекомендации которого заявитель начал торговать криптовалютой.

Жертва мошенников зарегистрировался на торговой платформе baxfx.com, загрузил приложение MT4 на свой телефон и открыл криптовалютный кошелек у поставщика услуг OKX. В течение нескольких месяцев он переводил криптовалюту на якобы торговую площадку. Когда он попытался вывести прибыль, с него под различными предлогами стали требовать доплату.