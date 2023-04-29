ПЕРСОНА ⟩ Без паники: Ханно Певкур призывает расслабиться и довериться государству

«Читайте по губам: налоги не вырастут!», – заверяла в прошлом году Кая Каллас. Теперь же со следующего года нас ожидает двухпроцентное повышение налога с оборота, а еще через год – и подоходного налога.

Повышение налогов - плата за безопасность страны

Министр оороны Ханно Певкур (Партия реформ), который продолжит службу на своем посту и в новом правительстве, заявил без обиняков: налоги повысятся из-за роста расходов на оборону. Увеличение бюджета гособороны не стало неожиданностью, ведь практически все партии в своих предвыборных кампаниях обещали повысить его до 3% от ВВП.

И с этим вполне можно и нужно смириться: сосед у нас не самый дружелюбный, ситуация обязывает поднапрячься, ведь долгое время оборона страны не была в приоритете. Очевидно, что деньги на эту статью бюджета не появятся из ниоткуда, что-то точно придется урезать.

Поддерживал ли такие изменения эстонский народ? Народ был не в восторге.

Однако народу не лгали, народу было прямо сказано, что это необходимость, которую обязательно воплотит в жизнь новое правительство. Однако о повышении налогов перед выборами говорили только социал-демократы.