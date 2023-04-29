ПЕРСОНА ⟩ Без паники: Ханно Певкур призывает расслабиться и довериться государству

Восьмого апреля Партия реформ, социал-демократы и «Ээсти 200» подписали коалиционное соглашение. Некоторые пункты этого соглашения, особенно касающиеся нововведений в налоговой системе, мягко говоря, вызвали удивление эстонского народа. Выражаясь прямо, жителей Эстонии не перестает покидать ощущение, что их обманули.
«Читайте по губам: налоги не вырастут!», – заверяла в прошлом году Кая Каллас. Теперь же со следующего года нас ожидает двухпроцентное повышение налога с оборота, а еще через год – и подоходного налога.
Повышение налогов - плата за безопасность страны
Министр оороны Ханно Певкур (Партия реформ), который продолжит службу на своем посту и в новом правительстве, заявил без обиняков: налоги повысятся из-за роста расходов на оборону. Увеличение бюджета гособороны не стало неожиданностью, ведь практически все партии в своих предвыборных кампаниях обещали повысить его до 3% от ВВП.
И с этим вполне можно и нужно смириться: сосед у нас не самый дружелюбный, ситуация обязывает поднапрячься, ведь долгое время оборона страны не была в приоритете. Очевидно, что деньги на эту статью бюджета не появятся из ниоткуда, что-то точно придется урезать.
Поддерживал ли такие изменения эстонский народ? Народ был не в восторге.
Однако народу не лгали, народу было прямо сказано, что это необходимость, которую обязательно воплотит в жизнь новое правительство. Однако о повышении налогов перед выборами говорили только социал-демократы.
«Мы же все знаем, что идет война в Украине. Это влияет на принимающиеся нами решения. Важно также иметь в виду, какова ситуация в финансовой сфере в Европе и мире в целом», – отвечает на это Певкур. Многие жители страны вынуждены думать отнюдь не о защите государства, а о выживании в условиях бешеной инфляции. И думает об этом уже не только бедный слой населения, но и средний класс.
Следует учитывать и то, что помимо безопасности в Эстонии страдают еще и такие серьезные сферы как медицина и образование. Но доход от повышения налогов покроет лишь оборону.
«Мы не хотим сказать, что это новый оборонный налог, но на практике именно столько средств необходимо на покрытие всех обещаний в сфере обороны, увеличение расходов до 3% от ВВП», – подтверждает Певкур. Но на все оборонные нужды трех процентов может даже не хватить: к ним добавляются расходы на прием союзников, чьи базы расположены на территории Эстонии.
Но Певкур заверяет, что повода для паники нет, ведь прогнозируется рост экономики, он и поможет нам поставить на ноги кризисные сферы.
Певкур также отмечает, что новое правительство сократит два министерских места, что уменьшит расходы на бюрократию. Стоит отметить, что в коалиционном соглашении о росте экономики практически ничего не сказано.
Нурсипалу вновь на виду
Непосредственно перед выборами затих и вопрос о расширении полигона Нурсипалу. Сам Певкур объясняет это тем, что все важные заявления о Нурсипалу уже были сделаны, поэтому никакого умалчивания здесь нет: для продвижения вопроса следует сначала утвердить новый состав правительства. Правительство, наконец, есть, и к нему сразу появились вопросы. Забили тревогу защитники природы.
Дело в том, что за короткое время нельзя провести качественную оценку Natura, то есть оценку воздействия полигона на окружающую среду. Напомним, что в ходе его расширения планируется выкорчевать 3500 га леса, построить 80 километров дорог, взорвать территорию радиусом в километр и провести прочие неблагоприятные для природы процедуры.
Специалисты опасаются, что оценку могут провести в ускоренном виде, то есть оценить лишь ту часть, которая уже была ранее зафиксирована в документах, не оценивая полностью площадь, на которую распространится расширение полигона. Певкур, конечно, утверждает, что против закона никто идти не собирается, и вырубка леса начнется лишь только после того, как будет получено соответствующее разрешение.
Люди хотят не денег, а остаться дома
В интервью Postimees Певкур также заверил, что компенсации пострадавшим от расширения полигона жителям Нурсипалу выделят солидные компенсации. Суммы он разглашать не может, но обещает, что они будут выше заявленных ранее. Но почему-то местных жителей эти обещания не утешают.
После оглашения решения по Нурсипалу местные сформировали, к примеру, НКО Meie Nursipalu («Наш Нурсипалу») и стали выходить на протесты. Представитель НКО Маарика Нийдумаа заявила, что серьезность ситуации протестующие не недооценивают, но не могут допустить, чтобы недемократические методы оправдывались острой необходимостью защиты демократии: «Мы ждем от своего государства, что слова и действия людей, принимающих решения, и документы, лежащие в основе этих решений, будут соответствовать друг другу».
Соответствующие заявления есть и на уровне местного самоуправления. В волости Рыуге написали открытое письмо коалиционным партиям, в котором сообщили, что требуют нейтрального посредника между государством и местными жителями по вопросу о полигоне Нурсипалу, который защитил бы их от государственной «политики дорожного катка».
«Меня беспокоит тенденция, когда культура дебатов нескладна, а различные заинтересованные стороны заключены в информационные пузыри, воюющие друг с другом», – пишет старейшина волости Рыуге Бритт Вахтер в письме, отправленном 5 апреля.
Тем не менее, оценивать правильность действий министра обороны по этому вопросу пока невозможно.
Остается лишь наблюдать, улучшится ли коммуникация властей с местными жителями, найдутся ли хоть какие-то компромиссы. Фундаментальное решение принято, и Певкур менять курс не собирается.
Срочники напряглись
Один из пунктов коалиционного соглашения заставил побеспокоиться и молодежь. «Изменим продолжительность военной службы по совету командующего Силами обороны. Служба по призыву, связанная с развитием определенных способностей, может быть продлена до двух лет», – сказано в коалиционном соглашении.
Но министр обороны вновь успокаивает: «Сейчас на столе нет ни одной бумаги, где говорилось бы, что со следующего года мы продлим срок срочной службы до двух лет». Но сегодня нет, а завтра может появиться, ведь никаких конкретных планов, в каком случае срок службы может увеличиться, пока нет. «Если появится необходимость, у нас есть мандат», – говорит Певкур.
Означает ли это, что всем призывникам, при необходимости, придется служить в два раза дольше? Пока нет.
Согласно плану, часть срока службы будет отведена на изучение новых систем вооружения, а оставшаяся – на эксплуатацию новых систем вооружения в так называемом боевом дежурстве. То есть, это коснется лишь тех, кто будет работать непосредственно с новым вооружением.
Любовь к родине и доверие к правительству
Певкур считает важным добровольное желание защищать страну. Он говорит, что у Министерства обороны есть планы по просвещению молодежи, он делает акцент и на привлечении женщин в сферу государственной обороны. Несмотря на то, что женщины и сейчас могут служить и строить карьеру в армии, Певкур считает необходимым напоминать об этом чаще.
Но захотят ли люди защищать свою страну после того, как ловят государство на мухлеже?
«Зависит от того, насколько ты любишь свою родину. Любовь к родине не должна зависеть от того, какая в стране правящая партия. Но если премьер-министр или президент вдруг выступит с обращением и попросит людей защищать родину, между ними и народом, естественно, должно быть доверие», – как всегда сдержанно и лаконично отвечает министр обороны.
Ханно Певкур
2 апреля 1977 – родился в поселке Ийзаку.
2002 – окончил юридический факультет Тартуского университета.
2003-2005 – старейшина района Нымме.
2005-2007 – депутат Таллиннского горсобрания, заместитель мэра Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта.
2009-2012 – министр социальных дел.
2012-2014 – министр юстиции.
2014-2016 – министр внутренних дел.
2017-2018 – председатель Партии реформ, вице-спикер Рийгикогу.
2022 – … министр обороны.