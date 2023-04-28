Пт, 28.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Документ: налог на регистрацию автомобиля может составить до 2000 евро

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пробка. Иллюстративное фото.
Пробка. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Стоимость первичной регистрации автомобиля могла бы составлять 1800-2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства  – 100-120 евро в год, пишет ERR, со ссылкой на памятку, подготовленную Транспортным департаментом.

Согласно документу, конкретные налоговые ставки необходимо обсуждать, но основное представление о них могут дать средние ставки.

«Предложение состоит в том, чтобы для новых, подержанных машин с выбросами CO2, превышающими 120 г/км и для фургонов весом до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км со ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию со средней налоговой ставкой около 1800-2000 евро за машину», – говорится в служебной записке.

Цель такого налога – побудить импортировать в страну более экономичные автомобили. Новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км налогом облагаться не будут.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх