Вы получаете больше? Смотрите, какая средняя зарплата у эстонских служащих

По состоянию на этот месяц средняя основная зарплата эстонских служащих составила 2267 евро, а за год она выросла на 16 процентов. Рост обусловлен увеличением основной зарплаты полицейских, тюремных служащих и спасателей. Их зарплата подскочила на 22 процента, выясняется из обзора Министерства финансов.
«Больше всего зарплата выросла у наиболее важных для государства и народа специальных служащих – полицейских, спасателей, сотрудников дипломатических служб, действующих военнослужащих и других, – отметил министр финансов Март Вырклаэв. – Это стало возможным, среди прочего, за счет дополнительных денег, выплаченных правительством, чтобы поддерживать конкурентоспособность зарплаты внутренней безопасности».
По словам министра, зарплата в сфере государственной службы не может быть лидером на конкурентном рынке труда, так как это создаст давление на заработную плату и нанесет ущерб развитию экономики Эстонии.
«В то же время уровень зарплаты не должен отставать от рынка труда – нам необходимо обеспечивать качество и профессионализм государственной работы. Однако, если мы сравним конкурентоспособность государственной службы на рынке труда, то по-прежнему есть опасность, что частный сектор выкупит у нас экспертов», – заявил Вырклаэв.
Как отметил министр, талантливые аналитики и топ-специалисты переходят из Минфина в банки и финансовые учреждения, так как там им предлагают значительно более высокую зарплату за их знания. «Основные зарплаты топ-специалистов и руководителей в среднем на 18 процентов отстают от рынка», – добавил он.
Служащие получают более высокую зарплату, чем в среднем по стране
Показатель средней общей зарплаты госслужащих выше среднего по Эстонии. Это обусловлено обстоятельством, что среди служащих доля людей с высшим образованием значительно выше. Если во всей Эстонии насчитывается 43% работников в высшим образованием, то среди служащих – 67%.
По словам руководителя отдела государственного управления и государственной службы Министерства финансов Юлле Харак, зарплаты служащих всегда были противоречивой темой.
«С одной стороны, как будто бы общество ожидает, чтобы зарплаты чиновников снизились и за деньги налогоплательщиков им не платили бы очень высокую зарплату. С другой стороны, есть ожидание, чтобы государство хорошо функционировало, услуги были бы доступны, а поставщики услуг профессиональны», – сказал он.
«Сколько же тогда платить человеку, который обеспечивает функционирование эстонского государства? – спрашивает Харак. – Правительство может решать различные вопросы, но чиновник – это тот, кто претворяет идеи в жизнь, обслуживает государство и граждан – составляет законопроекты, организует выплату пособий и так далее. Также никто и представить не может, что нам не будет обеспечена помощь полиции или спасателей».
Прошлогодний рост зарплаты составил 10%
Средняя общая зарплата госслужащих в 2022 году составила 2175 евро, рост составил 10,6%. В прошлом году зарплата больше всего выросла у спецслужащих.
Средняя зарплата чиновников местных самоуправлений в 2022 году составила 1996 евро (рост 10,5%) и у госчиновников – 2252 евро (рост 9,9%).