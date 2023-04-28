Вы получаете больше? Смотрите, какая средняя зарплата у эстонских служащих

«Больше всего зарплата выросла у наиболее важных для государства и народа специальных служащих – полицейских, спасателей, сотрудников дипломатических служб, действующих военнослужащих и других, – отметил министр финансов Март Вырклаэв. – Это стало возможным, среди прочего, за счет дополнительных денег, выплаченных правительством, чтобы поддерживать конкурентоспособность зарплаты внутренней безопасности».

По словам министра, зарплата в сфере государственной службы не может быть лидером на конкурентном рынке труда, так как это создаст давление на заработную плату и нанесет ущерб развитию экономики Эстонии.

«В то же время уровень зарплаты не должен отставать от рынка труда – нам необходимо обеспечивать качество и профессионализм государственной работы. Однако, если мы сравним конкурентоспособность государственной службы на рынке труда, то по-прежнему есть опасность, что частный сектор выкупит у нас экспертов», – заявил Вырклаэв.

Как отметил министр, талантливые аналитики и топ-специалисты переходят из Минфина в банки и финансовые учреждения, так как там им предлагают значительно более высокую зарплату за их знания. «Основные зарплаты топ-специалистов и руководителей в среднем на 18 процентов отстают от рынка», – добавил он.

Служащие получают более высокую зарплату, чем в среднем по стране