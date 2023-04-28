Фото ⟩ Пострадавшее во время сильного пожара здание ресторана уже обрело новую крышу

Благодаря временной кровле расположенный на первом этаже итальянский ресторан La Dolce Vita смог открыться уже 25 апреля.

Также, несмотря на некоторый ущерб от воды, салон красоты Tsikiita вновь распахнул свои двери.

Временная кровля была сделана быстро, чтобы защитить задние от погодных условий, что с учетом состояния постройки было необходимым шагом.

Поскольку материальный ущерб был очень большим, причины пожара будут установлены в ходе уголовного производства, начатого полицией.