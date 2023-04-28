Еврокомиссар об отключении от российской электросети: перережем очередную жилу и станем более независимыми

«Я сказал в комиссии, что мы должны сделать так, чтобы все три Балтийские страны как можно быстрее двинулись по пути синхронизации, и некоторые барьеры, которые я считаю легко разрешимыми, должны быть устранены. Нам бы очень хотелось, чтобы такой же фокус был и у Латвии, и у Эстонии», – заявил журналистам в пятницу в Вильнюсе член Европейской Комиссии (ЕК), ответственный за окружающую среду, океаны и рыболовство Синкявичюс.

«Я думаю, что это (синхронизация в 2024 году — BNS) действительно реально. (...) То, что я вижу на бумаге, те проблемы с закупками, поставщиками – все это реально решаемо. Для этого нужна прежде всего политическая воля и напряженная работа. Хочется верить, что это сделают все три балтийских государства, и это будет еще одна жила, которую мы перережем и станем еще более независимыми», — добавил еврокомиссар.

Синкявичюс выразил надежду, что ЕК приложит все усилия для скорейшего завершения синхронизации стран Балтии.

Литва стремится завершить синхронизацию с Западной Европой в 2024 году, но Латвия и Эстония не решаются ускорить процесс. Согласно соглашению между лидерами стран Балтии и ЕС, подписанному в 2018 году, Литва, Латвия и Эстония должны к 2025 году синхронизироваться с сетями континентальной Европы.