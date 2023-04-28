В центре Таллинне закроются на ремонт две остановки

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, ремонт этих остановок является частью программы по повышению удобства и безопасности велодорожек, расположенных в центре города и его округе. «Остановки будут реконструированы, чтобы велодорожки, проходящие по бульвару Каарли и расположенные рядом с площадью Вабадузе, безопасно обходили автобусные остановки и были отделены от тротуаров», - пояснила Хауканымм.

Со 2 по 31 мая будет закрыта остановка «Вабадузе вяльяк» с синим павильоном ожидания в направлении из центра города рядом с площадью Вабадузе. В связи с этим автобусы маршрутов номер 3, 9, 16, 17, 17A, 22, 23 и 46 временно будут останавливаться на бульваре Эстония, на расположенной рядом с Английским колледжем остановке «Вабадузе вяльяк». Автобусные маршруты номер 21, 21B, 40, 41, 41B и 48 временно будут останавливаться на Пярнуском шоссе на расположенной за церковью Св. Иоанна остановке «Вабадузе вяльяк».