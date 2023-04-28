Суд пошел на чрезвычайный шаг: Николай Осипенко останется под стражей

Руководитель по связям с общественностью прокуратуры Кайри Кюнгас сообщила сегодня, 28 апреля, Rus.Postimees, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок содержания под стражей Осипенко еще на два месяца.

По закону подозревающийся или обвиняющийся в совершении преступления первой степени в рамках досудебного производства не может находиться под стражей более шести месяцев. То есть по этому правилу Осипенко не могли продлить срок ареста.

Но существуют исключения: в случае особой сложности или объемности уголовного дела судья по ходатайству прокуратуры может пойти на этот шаг.

«Прокуратура ходатайствовала в Вируском уездным суде о продлении срока содержания под стражей Николая Осипенко, поскольку, по мнению прокуратуры, он, находясь на свободе, может совершить новые преступления, уклоняться от уголовного производства или оказать влияние на свидетелей», - пояснила необходимость ареста подозреваемого Кюнгас.