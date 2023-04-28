Эстонские керлингисты заняли на чемпионате мира пятое место

В общем зачете наша пара заняла пятое место, они повторили свой результат 2019 года.

Калдвеэ отметила, что результатами чемпеионата мира они довольны.

«Мы действительно хорошо выступили и нужно гордиться тем, что мы занимаем пятое место в мировом рейтинге, - сказала Марие Калдвеэ. – Особенно с учетом того, что сумели продемонстрировать прекрасную игру против Канады, Шотландии и Италии, которая является олимпийским чемпионом. Мы вынесли из этих соревнований и уроки, надеюсь, сумеем воспользоваться ими в будущем».

Харри Лилль добавил: «Мы провели очень мощный турнир в подгруппе, но в конце чего-то не хватило. На чемпионате мира доказали всем, что можем играть на равных с лучшими керлингистами мира и побеждать их. А с точки зрения Олимпийских игр, чемпионаты следующих двух лет очень важны для нас».

Матч с Норвегией выдался напряженным, но решающими для эстонцев оказались четвертый и седьмой тур, когда соперники сумели набрать три очка.

В последний, восьмой тур вышли с превосходством норвежцев (8:4), а чтобы получить дополнительный раунд, эстонцам нужно было выиграть четыре очка, используя преимущество последнего камня. Однако в последнем туре Калдвеэ и Лилль набрали лишь одно очко, и матч завершился уверенной победой Норвегии со счетом 8:5.

В полуфинале встретятся команды США и Канады, а также Норвегии и Японии.