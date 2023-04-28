Разведка: Эстонии не стоит недооценивать потенциал России

Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине за 28 апреля 2023 года.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поддерживали интенсивность боевых действий на уровне прежней пары недель. Основные бои все еще идут на востоке Украины: под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой. Подтверждается незначительное продвижение российских сил под Бахмутом и Авдеевкой.
На прошлой неделе были замечены активные приготовления ВС РФ к возможному контрнаступлению украинцев. Например, из Запорожской области поступают сведения об эвакуации оккупантов. Движение поездов по Керченскому мосту возобновится досрочно в мае. Ранее в качестве сроков указывалась середина лета. В свете возможного контрнаступления крайне важно возобновить железнодорожное сообщения по Керченскому мосту, поскольку в случае удара украинцев на южном направлении движение по сухопутному коридору в Крым может быть затруднено или вовсе прервано.
На следующей неделе погода будет давать преимущества обороняющейся стороне. Главным образом этот факт обусловлен дождями и несущей способностью грунта. Мягкая почва и грязь по-прежнему затрудняют маневры механизированных частей как на северо-востоке, так и востоке и юге Украины. Несмотря на это, в последующие недели интенсивность боевых действий может вырасти в связи с окончанием сезона распутицы (по прогнозу в начале-середине мая) или началом контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ).
О военной реформе Шойгу и ее возможном влиянии на Эстонию
Еще в конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал реформу вооруженных сил, которая предполагает увеличение штатной численности войск и формирование новых подразделений. Глава оборонного ведомства заявлял, что эти шаги являются ответом на нарастающую агрессивность НАТО, которая выражается в усилении военного присутствия и предстоящем расширении альянса у границ РФ (Финляндия, Швеция). Вдобавок с российской точки зрения поддержка Украины также является проявлением агрессии. Все вышеупомянутое говорит о том, что руководство РФ выбрало путь эскалации противостояния с западом и оно готово направить на развитие военного потенциала дополнительные ресурсы.
В январе этого года Шойгу объявил о сроках выполнения программы – она должна быть завершена к 2026 году. Рассмотрим, как эти планы могут сказаться на безопасности Эстонии. Западный военный округ разделят на два округа – Московский и Ленинградский. Первый прикроет границу с Белоруссией и Украиной, второй – с Финляндией и странами Балтии. Это значит, что война на Украине и вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменили обстановку: потребовалось перестроить организационную структуру и сформировать новые подразделения.
Вероятно, что 25-я и 138-я мотострелковые бригады в Луге и Каменке будут переформированы в дивизии. Вдобавок возможно развертывание дополнительных артиллерийских частей в Луге. В случае реализации этих планов штатная численность войск и техники обоих подразделений вырастет по крайней мере в двое. Также заявлено формирование армейского корпуса на Финском направлении. Вероятнее всего, это ответ на стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО (Финляндия уже является частью альянса).
На данный момент сложно сказать, в какой мере и как РФ сможет выполнить поставленные задачи. Вероятно, в первую очередь подразделения будут переименованы и в ближайшие полгода значимого усиления войсковых группировок у границ Эстонии не состоится. В то же время стоит помнить, что в России продолжается мобилизация, идет большая кампания по вербовке добровольцев, а военная промышленность фактически перешла на военные рельсы. Возможно, что эти (в случае с набором личного состава) кропотливые усилия в первую очередь нацелены против Украины. Однако Эстонии не стоит недооценивать потенциал России, даже если она не сможет выполнить свои цели к установленному сроку (2026 год).
В заключение можно сказать, что РФ возвращается к формированиям советского периода: например, возрождаются Московский и Ленинградский военные округа, воссоздаются дивизии. На самом деле постепенное переформирование подразделений нижнего звена в дивизии шло практически на протяжении последних десяти лет. Поэтому можно предположить, что озвученные Шойгу планы были сделаны заранее, но изменение обстановки ускорило их реализацию. Нельзя не отметить, что подобные сообщения являются сигналом для НАТО: российская стратегия сдерживания основывается на демонстрации военного потенциала и обеспечивании численного перевеса.