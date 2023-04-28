Разведка: Эстонии не стоит недооценивать потенциал России

В январе этого года Шойгу объявил о сроках выполнения программы – она должна быть завершена к 2026 году. Рассмотрим, как эти планы могут сказаться на безопасности Эстонии. Западный военный округ разделят на два округа – Московский и Ленинградский. Первый прикроет границу с Белоруссией и Украиной, второй – с Финляндией и странами Балтии. Это значит, что война на Украине и вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменили обстановку: потребовалось перестроить организационную структуру и сформировать новые подразделения.

Вероятно, что 25-я и 138-я мотострелковые бригады в Луге и Каменке будут переформированы в дивизии. Вдобавок возможно развертывание дополнительных артиллерийских частей в Луге. В случае реализации этих планов штатная численность войск и техники обоих подразделений вырастет по крайней мере в двое. Также заявлено формирование армейского корпуса на Финском направлении. Вероятнее всего, это ответ на стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО (Финляндия уже является частью альянса).

На данный момент сложно сказать, в какой мере и как РФ сможет выполнить поставленные задачи. Вероятно, в первую очередь подразделения будут переименованы и в ближайшие полгода значимого усиления войсковых группировок у границ Эстонии не состоится. В то же время стоит помнить, что в России продолжается мобилизация, идет большая кампания по вербовке добровольцев, а военная промышленность фактически перешла на военные рельсы. Возможно, что эти (в случае с набором личного состава) кропотливые усилия в первую очередь нацелены против Украины. Однако Эстонии не стоит недооценивать потенциал России, даже если она не сможет выполнить свои цели к установленному сроку (2026 год).