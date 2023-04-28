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Главным тренером «Нымме Калью» стал Никита Андреев

rus.postimees.ee
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Команда "Нымме/Калью".
Команда "Нымме/Калью". Фото: Kalju FC/Facebook

Таллиннский футбольный клуб «Нымме Калью» в пятницу объявил о смене главного тренера команды: Кайдо Коппеля заменит Никита Андреев, сообщает Rus.ERR

Решение об отставке Коппеля было принято по взаимному согласию и в интересах обеих сторон, сообщила пресс-служба ныммесцев.

Обязанности главного тренера "Нымме Калью" возьмет на себя Никита Андреев, который с апреля вошел в штаб Кайдо Коппеля. На роль своего помощника Андреев пригласил Артема Артюнина, с которым ранее вместе работал в системе "Левадии".

Кайдо Коппель при этом останется работать в "Нымме Калью" и займет должность тренера-консультанта по развитию молодежных команд клуба.

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