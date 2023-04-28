Главным тренером «Нымме Калью» стал Никита Андреев

Решение об отставке Коппеля было принято по взаимному согласию и в интересах обеих сторон, сообщила пресс-служба ныммесцев.

Обязанности главного тренера "Нымме Калью" возьмет на себя Никита Андреев, который с апреля вошел в штаб Кайдо Коппеля. На роль своего помощника Андреев пригласил Артема Артюнина, с которым ранее вместе работал в системе "Левадии".