В Тартумаа в результате ДТП погибли два человека и еще двое пострадали, сообщила пресс-служба полиции.
Фото с места происшествия ⟩ Подробности трагического ДТП: погибли два человека, один из них вылетел из машины
Сегодня, 28 апреля, около 14.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на 1-м километре дороги Эльва-Пухья в волости Эльва в Тартумаа. На данный момент известно, что там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и фургон Volkswagen Transporter.
На месте аварии сейчас работают полицейские, спасатели и медики.
Тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс сказал, что, по предварительным данным, столкнулись двигавшийся со стороны Эльва городской внедорожник Hyundai и ехавший из Пухья в сторону Эльва фургон Volkswagen с прицепом.
«Столкновение было настолько сильным, что фургон от удара опрокинулся, а непристегнутого 40-летнего пассажира, ехавшего на заднем сиденье, выбросило из машины, он получил серьезные травмы и скончался на месте. Всего в фургоне Volkswagen было три человека. Водителя и пассажира медики осмотрели на месте, госпитализация им, к счастью, не понадобилась. В Hyundai находился только 91-летний водитель, он погиб на месте», - рассказал полицейский.
Водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права. У водителя Hyundai также были водительские права, его трезвость будет установлена в ходе экспертизы.
Дорога в месте аварии покрыта асфальтом, авария произошла на прямом участке с хорошей видимостью, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.
Все точные обстоятельства сегодняшнего ДТП будут выяснены полицией в рамках начатого уголовного производства.
«Ценой человеческих жизней сегодняшнее трагическое происшествие еще раз подтвердило тот факт, что ремень безопасности спасает от более серьезных травм и даже может спасти жизнь. Всего в фургоне Volkswagen находились три человека. Двое из них, сидевшие на передних сиденьях, были пристегнуты ремнями безопасности и отделались испугом. Они не пострадали. Однако третий находившейся в машине на заднем сиденье человек, по предварительной информации, не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из машины и погиб на месте», - добавил Йыэметс.