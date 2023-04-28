Фото с места происшествия ⟩ Подробности трагического ДТП: погибли два человека, один из них вылетел из машины

Сегодня, 28 апреля, около 14.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на 1-м километре дороги Эльва-Пухья в волости Эльва в Тартумаа. На данный момент известно, что там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и фургон Volkswagen Transporter.

На месте аварии сейчас работают полицейские, спасатели и медики.

Тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс сказал, что, по предварительным данным, столкнулись двигавшийся со стороны Эльва городской внедорожник Hyundai и ехавший из Пухья в сторону Эльва фургон Volkswagen с прицепом.

«Столкновение было настолько сильным, что фургон от удара опрокинулся, а непристегнутого 40-летнего пассажира, ехавшего на заднем сиденье, выбросило из машины, он получил серьезные травмы и скончался на месте. Всего в фургоне Volkswagen было три человека. Водителя и пассажира медики осмотрели на месте, госпитализация им, к счастью, не понадобилась. В Hyundai находился только 91-летний водитель, он погиб на месте», - рассказал полицейский.

Водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права. У водителя Hyundai также были водительские права, его трезвость будет установлена ​​в ходе экспертизы.

Дорога в месте аварии покрыта асфальтом, авария произошла на прямом участке с хорошей видимостью, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.

Все точные обстоятельства сегодняшнего ДТП будут выяснены полицией в рамках начатого уголовного производства.