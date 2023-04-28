Фото с места происшествия ⟩ В трагическом ДТП погибли два человека и еще двое пострадали

Сегодня, 28 апреля, около 14.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на 1-м километре дороги Эльва-Пухья в волости Эльва в Тартумаа. На данный момент известно, что там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и фургон Volkswagen Transporter.