В Тартумаа в результате ДТП погибли два человека и еще двое пострадали, сообщила пресс-служба полиции.
Фото с места происшествия ⟩ В трагическом ДТП погибли два человека и еще двое пострадали
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Сегодня, 28 апреля, около 14.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на 1-м километре дороги Эльва-Пухья в волости Эльва в Тартумаа. На данный момент известно, что там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и фургон Volkswagen Transporter.
По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали.
На месте аварии сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Все точные обстоятельства ДТП еще выясняются.
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