В то время как сфера деятельности бедствует, министерство живет припеваючи

Согласно статистике зарплат министерств, опубликованной Министерством финансов, больше всего зарабатывают чиновники Министерства экономики и коммуникаций (MKM) и его департаментов, но, как ни странно, чиновники Министерства культуры почти не уступают им по средней зарплате - разница составляет всего 25 евро. Таким образом, чиновники МКМ получают в среднем 2658 евро в месяц, а чиновники Министерства культуры - 2633 евро.

Министерство образования и науки (HTM) отстает всего на один шаг, где средняя месячная зарплата составляет 2546 евро. Министерство юстиции также зарабатывает в среднем более 2500 евро.

Далее следует разрыв - чуть более 2000 евро получают сотрудники Министерств социальных дел и финансов.

Однако в Министерствах окружающей среды, внутренних дел и сельского хозяйства средняя зарплата опускается ниже 2 000 евро. Самая низкая зарплата в Министерстве сельского хозяйства - 1 908 евро.