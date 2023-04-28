«Государство не должно экономить на детях»: многодетные семьи инициировали петицию

«Мы выступаем в интересах многодетных семей, а также вообще всех семей с детьми, поскольку планируемые сокращения и повышения налогов затрагивают каждого ребенка в Эстонии», - сказала руководитель Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

Союз призывает всех поставить свою подпись, чтобы инициировать общественно-политическую дискуссию для содержательного обсуждения вопроса и анализа последствий.

«Мы понимаем желание правительства реорганизовать финансы государства, но латание бюджетных дыр за счет детей нанесет болезненный удар как по средствам семей к существованию, так и по уровню рождаемости в будущем», - говорит Ыунап.

В петиции Рийгикогу просят приостановить план сокращения пособий многодетным семьям, сохранить действующую систему семейных пособий, уравнять детские пособия, добавить ко всем детским пособиям индексацию и сохранить освобождение от подоходного налога, начиная со второго ребенка, а также восстановить освобождение от подоходного налога на первого ребенка в семье.

«Конечно, семью планируют в первую очередь с учетом собственных возможностей, но естественно, люди также учитывают уже выделенные им субсидии и данные государством обещания. Масштабные сокращения за счет детей в Эстонии осуществляются впервые – такого еще не бывало ни при каких экономических условиях. Если государство экономит за счет детей, дыру в семейном бюджете приходится заполнять родителям, ведь потребности детей никуда не денутся. Из-за высокой инфляции семьям и сейчас тяжело, но если из кошелька многодетной семьи вынуть еще 500 евро в месяц, то свести концы с концами у них уже может не получиться», - добавила Ыунап.