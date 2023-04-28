Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Много погибших в Умани

В ночь на пятницу Россия нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. Всего, как утверждают украинские военные, Россия выпустила 23 крылатых ракеты, а ВСУ сбили 21 из них. В результате обстрелов было повреждено несколько жилых домов.
В Умани ракета или ее обломки практически полностью разрушили подъезд многоэтажки, погибли более 15 человек, среди которых трое детей, сообщают местные власти. Около 17 человек пострадали, разбор завалов продолжается.
В Днепре в результате обстрела был разрушен частный дом. Погибла 31-летняя женщина и двухлетняя девочка, сообщили в местной администрации. Еще несколько человек были ранены.
«Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов - мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора», - написал на своей странице президент Украины Владимир Зеленский утром в пятницу.
В городе Украинка в Киевской области обломки ракеты тоже попали в жилой дом, пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в больницу.
Изначально главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что удар наносился с бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря, а российские военные использовали ракеты Х-101 и Х-555. Однако днем в пятницу представитель ВСУ Юрий Игнат уточнил, что для атаки использовались ракеты «Искандер-К», которые «трудно обнаружить и сбить».
«По уточненной информации,… летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" - это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема ее обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной», - сказал Игнат.
Это первый такой обстрел с 9 марта, когда украинские города обстреляли якобы в ответ на диверсию в Брянской области. Тогда, как заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские военные выпустили 81 ракету разного базирования.
В официальном телеграм-канале российского Минобороны утром была опубликована фотография с ракетной установкой и надписью «Точно в цель».
Позже официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что минувшей ночью воздушно космические силы России нанесли групповой ракетный удар по «пунктам временной дислокации резервов ВСУ». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», - добавил он.