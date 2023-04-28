Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Много погибших в Умани

В Умани ракета или ее обломки практически полностью разрушили подъезд многоэтажки, погибли более 15 человек, среди которых трое детей, сообщают местные власти. Около 17 человек пострадали, разбор завалов продолжается.

В Днепре в результате обстрела был разрушен частный дом. Погибла 31-летняя женщина и двухлетняя девочка, сообщили в местной администрации. Еще несколько человек были ранены.

«Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов - мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора», - написал на своей странице президент Украины Владимир Зеленский утром в пятницу.

В городе Украинка в Киевской области обломки ракеты тоже попали в жилой дом, пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в больницу.

На карте Украины отмечены зоны российской оккупации и места ракетных ударов 28 апреля Фото: BBC

Изначально главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что удар наносился с бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря, а российские военные использовали ракеты Х-101 и Х-555. Однако днем в пятницу представитель ВСУ Юрий Игнат уточнил, что для атаки использовались ракеты «Искандер-К», которые «трудно обнаружить и сбить».