Сегодня в Академии МВД состоялась церемония вручения дипломов об окончании Колледжа полиции и пограничной охраны, на которой 49 новым полицейским были вручены дипломы. По словам директора колледжа Кристиана Яани, новые выпускники являются ценным пополнением эстонской полиции, но, к сожалению, их в два раза меньше, чем необходимо, что ставит под угрозу внутреннюю безопасность Эстонии.
Кристиан Яани: Академия МВД выпускает критически мало людей
Выпускников приветствовали и поздравили проректор по учебной работе Академии Ингрид Ветка, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, исполняющий обязанности генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эгерт Беличев и директор Колледжа полиции и пограничной охраны Кристиан Яани.
«Несмотря на то, что зарплата полицейского сегодня начинается от 2 000 евро и люди с разными сильными сторонами находят свое важное место, существует острая нехватка людей. И это в то время, когда наши задачи в области внутренней безопасности как никогда высоки», - сказал Яани в своем выступлении.
По словам Яани, он обращает особое внимание на молодых людей в возрасте 18-20 лет. «Первый шаг - обучение в Академии МВД, которое длится полтора года, затем получение степени бакалавра, а затем возможность продолжить обучение в магистратуре. Я также смотрю на людей, у которых уже есть какое-то другое образование и жизненный опыт. И те, и другие сегодня заканчивают здесь обучение - молодые люди, пришедшие к нам прямо из гимназии и имеющие жизненный опыт, получившие какую-то другую профессию и образование - люди, совершившие карьерный поворот. Набор на новый учебный год уже идет, приходите в Академию, вместе мы сделаем Эстонию безопаснее», - добавил Яани.
В своем выступлении министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что государственная безопасность начинается с внутренней безопасности. «За последний год было много разговоров о безопасности - но в основном в плане военной обороны. На самом деле, государственная безопасность начинается с благополучия наших граждан, их чувства безопасности, верховенства закона и хороших людей, которые его обеспечивают. Часто, в самые трудные и критические моменты жизни гражданина, полицейский олицетворяет присутствие, защиту и чувство безопасности государства. Вы - лицо государства, а государство - ваше лицо», - сказал Ляэнеметс, добавив, что люди, готовые нести ответственность полицейского, заслуживают большого уважения.
По словам Эгерта Беличева, исполняющего обязанности генерального директора PPA, набор новых сотрудников становится все более сложной задачей. «Хороший полицейский или пограничник - это смелый и трудолюбивый человек с добрым сердцем, который хочет своей работой изменить жизнь к лучшему. Таких коллег ищут многие работодатели, и с демографическими изменениями конкуренция становится все более жесткой. Преимущество PPA - это осмысленная работа, возможность сделать что-то для Эстонии и ее народа, и сделать это в достойной команде», - сказал Беличев.
Полтора года обучения, чтобы стать сотрудником полиции
Будущих студентов Академии МВД ждут современные условия обучения, одна из самых больших стипендий в Эстонии, проживание и питание, опытные преподаватели и обслуживающий персонал, общительные и сплоченные студенты, множество интересных совместных мероприятий и крепкие традиции. Прием в Академию открыт до 28 июня.
Академия готовит полицейских и пограничников, работников тюрем, налоговых и таможенных служащих, спасателей и организаторов спасательных работ, а также ведущих специалистов в области внутренней безопасности на уровне профессионального, прикладного высшего образования и магистратуры. Подготовка полицейских длится 1,5 года. Завершение учебной программы дает достаточные знания для работы в Департаменте полиции и погранохраны.
Выпускники будут обладать знаниями, навыками и установками для работы в качестве сотрудника патрульной полиции или пограничника, которые поддерживают общественный порядок, осуществляют пограничный контроль в пунктах пересечения границы и разбирают наиболее распространенные правонарушения.