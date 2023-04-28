Кристиан Яани: в службе внутренней безопасности критическая нехватка людей

По словам Эгерта Беличева, исполняющего обязанности генерального директора PPA, набор новых сотрудников становится все более сложной задачей. «Хороший полицейский или пограничник - это смелый и трудолюбивый человек с добрым сердцем, который хочет своей работой изменить жизнь к лучшему. Таких коллег ищут многие работодатели, и с демографическими изменениями конкуренция становится все более жесткой. Преимущество PPA - это осмысленная работа, возможность сделать что-то для Эстонии и ее народа, и сделать это в достойной команде», - сказал Беличев.

Полтора года обучения, чтобы стать сотрудником полиции

Будущих студентов Академии внутренней безопасности ждут современные условия обучения, одна из самых больших стипендий в Эстонии, проживание и питание, опытные преподаватели и обслуживающий персонал, общительные и сплоченные студенты, множество интересных совместных мероприятий и крепкие традиции. Прием в Академию открыт до 28 июня.

Церемония вручения дипломов об окончании Колледжа полиции и пограничной охраны. Фото: Arno Mikkor

Академия готовит полицейских и пограничников, работников тюрем, налоговых и таможенных служащих, спасателей и организаторов спасательных работ, а также ведущих специалистов в области внутренней безопасности на уровне профессионального, прикладного высшего образования и магистратуры. Подготовка полицейских длится 1,5 года. Завершение учебной программы дает достаточные знания для работы в Департаменте полиции и погранохраны.

Выпускники будут обладать знаниями, навыками и установками для работы в качестве сотрудника патрульной полиции или пограничника, которые поддерживают общественный порядок, осуществляют пограничный контроль в пунктах пересечения границы и разбирают наиболее распространенные правонарушения.