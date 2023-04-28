В жилом доме вспыхнул пожар: погиб человек

Первой на место прибыла спасательная команда Кейла, работы были начаты в двух направлениях: тушили горящий дом и зашли в здание, чтобы спасти людей. В 13.07 спасатели обнаружили в доме человека и приступили к реанимации. К сожалению, реанимация не дала результатов.

Спасатели локализовали пожар в 13.31 и окончательно ликвидировали его в 15.15.

По словам руководителя спасательных работ, в доме были и дымовой датчик, и датчик угарного газа, но на данный момент неизвестно, были ли они исправны. По предварительной оценке, возгорание могло начаться из-за устаревшей электросети. Точная причина выясняется.

В этом году в пожарах погибли 17 человек

В Спасательном департаменте отмечают, что спасти жизнь может только исправный дымовой датчик. Департамент рекомендует проверять рабочее состояние дымового датчика, нажимая кнопку тестирования не реже одного раза в месяц.

С начала 2022 года датчик угарного газа также является обязательным в зданиях, отапливаемых твердым топливом, и его рабочее состояние также необходимо регулярно проверять. Устаревший или неисправный датчик необходимо заменить.