Вадим Белобровцев ⟩ Качество школьного питания под угрозой, а правительство молчит

Благодаря этому питание в муниципальных школах Таллинна осталось бесплатным для родителей. Город Тарту, например, так поступать не стал, а просто начал собирать деньги на питание с родителей – как в старые добрые (ли?) времена. Действительно, при повсеместном росте цен многие местные самоуправления оказались в сложном положении и не смогли со своей стороны увеличить дотацию школьного питания. Их взоры обратились к государству – неужели правительство считает, что на ставку пятилетней давности в размере одного евро еще можно обеспечить бесплатное школьное питание?

Объединяющая местные самоуправления организация – Союз городов и волостей Эстонии – в середине прошлого года обратился к правительству с просьбой увеличить долю государства с одного до полутора евро. Осенью с аналогичным предложением (только с одного до двух евро) вышли десять молодежных организаций с разных уголков Эстонии. Тщетно – правительство реформистов, социал-демократов и партии «Отечество» эти просьбы проигнорировало. При этом стоит напомнить, что государство ни цента не выделяет на питание в детских садах – здесь местные самоуправления и родители должны полностью справляться сами.

Дабы избежать неминуемого падения качества питания в школах, фракция Центристской партии в Рийгикогу в минувший четверг направила в производство парламента законопроект, ставящий целью увеличение доли государства в компенсации школьных обедов в два раза – с одного до двух евро. Разумеется, правительству следовало сделать это еще до всеобщего роста цен и скачка уровня инфляции до самого высокого показателя по Евросоюзу, но лучше поздно, чем никогда. Взваливать же решение всей проблемы на плечи местных самоуправлений просто безответственно – мы уже видим, как это приводит к тому, что далеко не везде питание в школе остается бесплатным.

Первые шаги нового правительства Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии привели к тому, что вдобавок к данному средствами массовой информации прозвищу «коалиция лжецов» этот союз стали называть враждебным по отношению к семьям с детьми. Причина – в инициированном правительстве законопроекте, призванном существенно сократить пособия многодетным семьям, отменить его индексацию и налоговые льготы на детей.