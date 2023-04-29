Вадим Белобровцев ⟩ Качество школьного питания под угрозой, а правительство молчит

Тема питания в школе традиционно вызывает много эмоций у всех, кого она так или иначе касается. На моем предыдущем рабочем месте, вице-мэра Таллинна, мне неоднократно доводилось эту тему комментировать, отвечать на вопросы родителей, директоров, журналистов, представителей фирм-операторов питания. Впрочем, все эти вопросы, как правило, сводились к двум составляющим: качеству и стоимости школьных обедов. Они плотно связаны между собой, поскольку крайне трудно обеспечить качество за низкую стоимость. И в последнее время эта проблема становится все острее, пишет депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия).
Многие привыкли, что в Эстонии питание в школах – бесплатное, так как его стоимость компенсируют государство и местное самоуправление. До 2018 года доля государства составляла 78 центов на ученика в день, доля местных самоуправлений варьировалась и тогда, и сейчас. В 2018 году правительство под руководством премьер-министра Юри Ратаса увеличило долю государства до одного евро. К сожалению, с тех пор уже в течение пяти лет эта цифра остается неизменной – при том, что стоимость продуктов и сырья, из которого готовят школьные обеды, за эти годы выросла очень заметно. Например, только с конца 2021 года по февраль нынешнего года еда в целом подорожала на 35%, а отдельные продукты – местами до 104% (например, сахар).
Все это привело к ситуации, в которой обеспечивать качество школьных обедов фирмам-операторам стало крайне сложно. Ведь очевидно, что, если стоимость обедов остается прежней, а цены на всё при этом растут, приходится экономить либо на количестве, либо на качестве. А это явно не то, что мы хотели бы видеть в наших школьных столовых.
Журналисты разных изданий нередко спрашивали у меня как у вице-мэра, когда, наконец, Таллинн как местное самоуправление и владелец муниципальных школ увеличит свою долю в компенсации школьного питания. До сентября прошлого года эта доля составляла 34 цента, которые добавлялись к государственному одному евро. Учитывая скачкообразную инфляцию и беспрецедентный рост цен, столица увеличила свой вклад дважды подряд: сначала с 1 сентября 2022 года, потом – с 1 января 2023 года, доведя его в итоге до 80 центов на ученика в день.
Благодаря этому питание в муниципальных школах Таллинна осталось бесплатным для родителей. Город Тарту, например, так поступать не стал, а просто начал собирать деньги на питание с родителей – как в старые добрые (ли?) времена. Действительно, при повсеместном росте цен многие местные самоуправления оказались в сложном положении и не смогли со своей стороны увеличить дотацию школьного питания. Их взоры обратились к государству – неужели правительство считает, что на ставку пятилетней давности в размере одного евро еще можно обеспечить бесплатное школьное питание?
Объединяющая местные самоуправления организация – Союз городов и волостей Эстонии – в середине прошлого года обратился к правительству с просьбой увеличить долю государства с одного до полутора евро. Осенью с аналогичным предложением (только с одного до двух евро) вышли десять молодежных организаций с разных уголков Эстонии. Тщетно – правительство реформистов, социал-демократов и партии «Отечество» эти просьбы проигнорировало. При этом стоит напомнить, что государство ни цента не выделяет на питание в детских садах – здесь местные самоуправления и родители должны полностью справляться сами.
Дабы избежать неминуемого падения качества питания в школах, фракция Центристской партии в Рийгикогу в минувший четверг направила в производство парламента законопроект, ставящий целью увеличение доли государства в компенсации школьных обедов в два раза – с одного до двух евро. Разумеется, правительству следовало сделать это еще до всеобщего роста цен и скачка уровня инфляции до самого высокого показателя по Евросоюзу, но лучше поздно, чем никогда. Взваливать же решение всей проблемы на плечи местных самоуправлений просто безответственно – мы уже видим, как это приводит к тому, что далеко не везде питание в школе остается бесплатным.
Первые шаги нового правительства Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии привели к тому, что вдобавок к данному средствами массовой информации прозвищу «коалиция лжецов» этот союз стали называть враждебным по отношению к семьям с детьми. Причина – в инициированном правительстве законопроекте, призванном существенно сократить пособия многодетным семьям, отменить его индексацию и налоговые льготы на детей.
Если члены новой правящей коалиции хотели бы хоть немного восстановить свою репутацию в глазах семей, поддержка нашего законопроекта, который позволит сохранить в школах Эстонии качественное бесплатное питание, могла бы сыграть им на руку. Посмотрим, каков будет их ответ на этот раз.