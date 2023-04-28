Будьте бдительны ⟩ Сезон краж уже на пороге

В последние пять лет один кризис сменялся другим. Благосостояние людей пошатнули быстрый рост процентов по кредитам и инфляция. Означает ли плачевное состояние экономики, что краж станет больше?
В еженедельной полицейской сводке происшествий бросается в глаза, что кражи никуда не делись. Например, 15 апреля в Тарту из дома на улице Пяэва был украден рюкзак с ключами от автомобиля, ноутбуком, документами и наличными. А 24 марта в поселке Пайкузе вор проник в частный дом через террасную дверь и украл наличными 1950 евро.
Летом совершается больше всего краж
Владелец услуги региональной полицейской работы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Герли Грюнберг отметила, что с годами число краж со взломом снизилось, поскольку люди уделяют защите своего имущества все больше внимания, однако теперь воры внимательнее выбирают, где легче что-то украсть и меньше шансов быть пойманным. «Воруют из зданий, в которые легко проникнуть и которые находятся в уединенном месте, где соседей нет на горизонте», - сказала Грюнберг.
«Наша практика показывает, что люди задумываются об охранной системе только после того, как в доме побывали воры. Увы, к этому времени человек уже остается без своих вещей и с эмоциональной травмой», - сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
В 2020–2022 годы больше всего краж регистрировалось с июля по сентябрь. В этот период люди отдыхают и часто уезжают. За три года число краж выросло, однако число краж из жилых помещений - все же не так сильно.
«Воруют все, что имеет ценность и что можно быстро сбыть на вторичном рынке. Во дворах воруют технику, садовые рабочие инструменты, дорогие грили, из дома - украшения, деньги и технику», - перечислила Грюнберг.
Снимите розовые очки! Воры никуда не денутся
«Воры никогда никуда не денутся, - подчеркнул руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. - Год назад мы провели исследование, из результатов которого выяснилось, что за десять лет 77 000 жителей Эстонии напрямую или непосредственно сталкивались с кражей в своем жилье».
Пярьяла отмечает, что люди как будто живут в розовых очках и думают, что все хорошо и с ними ничего не случится. «А когда сталкиваются с кражей, начинают интересоваться охранными системами», - добавил он.
По словам Пярьяла, нередки подобные рассуждения: «Я ничего не боюсь, страховка возместит ущерб, и я куплю новые вещи».
При этом люди не представляют, какие эмоции возникают у человека, которого обокрали. Вещи можно купить новые, но эмоциональная травма может остаться на долгие годы.
«Как правило, люди, пережившие кражу, первым делом обращаются в охранную фирму. Говорят, так и так, мне теперь нужна охранная система, потому что жена отказывается идти спать, пока этот вопрос не будет решен», - привел пример из практики охранного предприятия руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.