Будьте бдительны ⟩ Сезон краж уже на пороге

В еженедельной полицейской сводке происшествий бросается в глаза, что кражи никуда не делись. Например, 15 апреля в Тарту из дома на улице Пяэва был украден рюкзак с ключами от автомобиля, ноутбуком, документами и наличными. А 24 марта в поселке Пайкузе вор проник в частный дом через террасную дверь и украл наличными 1950 евро.

Летом совершается больше всего краж

Владелец услуги региональной полицейской работы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Герли Грюнберг отметила, что с годами число краж со взломом снизилось, поскольку люди уделяют защите своего имущества все больше внимания, однако теперь воры внимательнее выбирают, где легче что-то украсть и меньше шансов быть пойманным. «Воруют из зданий, в которые легко проникнуть и которые находятся в уединенном месте, где соседей нет на горизонте», - сказала Грюнберг.

«Наша практика показывает, что люди задумываются об охранной системе только после того, как в доме побывали воры. Увы, к этому времени человек уже остается без своих вещей и с эмоциональной травмой», - сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

В 2020–2022 годы больше всего краж регистрировалось с июля по сентябрь. В этот период люди отдыхают и часто уезжают. За три года число краж выросло, однако число краж из жилых помещений - все же не так сильно.