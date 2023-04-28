Для охотников за скидками: открылся первый в странах Балтии магазин HalfPrice

HalfPrice входит в группу компаний CCC Group, предлагая одежду, обувь, аксессуары, косметику, игрушки и товары для дома. Первая торговая точка открыта в Риге, что делает Латвию еще одной страной наряду с Польшей, Чехией, Словакией, Австрией, Хорватией, Словенией, Румынией и Венгрией, где уже действует эта торговая сеть.

«Off-price, или так называемая концепция сниженных цен, становится все более популярной в мире, - сообщает председатель правления HalfPrice Адам Холева. - Латвия является для нас важным рынком, ведь мы уже более 14 лет работаем здесь под брендами CCC, eapavi.lv и MODIVO».

Первый магазин площадью почти 1600 кв. м открыт в торгово-развлекательном центре Akropole Alfa.

«Ассортимент брендов, предлагаемых в нашей сети, постоянно обновляется, ежедневно пополняясь новыми товарами. Это было бы невозможно без наших групп по закупкам, которые тесно сотрудничают с брендами по всему миру, чтобы каждый день находить лучшие предложения. В ответ на спрос мы предлагаем широкий выбор качественной продукции по выгодным ценам», - сообщает вице-президент по закупкам совета директоров HalfPrice Малвина Уинтер.

HalfPrice - новый бренд, основанный в мае 2021 года в Польше. Сеть предприятия представлена уже ​​в восьми странах Центральной и Восточной Европы, где работает 89 магазинов.

«Идея нашей концепции основана на подходе "охотника за скидками".

Покупателям нужно спешить, ведь на следующий день желаемого товара может уже не быть в наличии», - говорит вице-президент в области продаж правления HalfPrice Джоанна Чижевска.