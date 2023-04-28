Алар Карис: можно рассмотреть вопрос о введении налога на сахар

Открывая вчерашнюю конференцию, президент Алар Карис сказал, что до половины трудоспособного населения Эстонии страдает от избыточного веса. «Следует ли нам ввести налог на сахар, ограничить рекламу или продажу определенных продуктов, ввести больше физической активности в школах и больше спортивных мероприятий, проводить кампании по здоровому питанию, сделать городские пространства более удобными для пешеходов и велосипедистов? Это некоторые из вариантов, и было бы неправильно спрашивать, какой из них выбрать, а скорее, в каких комбинациях или даже все сразу», - заявил президент.

Карис сказал, что при поиске решений различных проблем со здоровьем всегда возникают споры о том, в какой степени решения, влияющие на здоровье, должны оставаться на усмотрение человека, а в какой степени государство может вмешиваться в его выбор.

«Для меня ответ заключается в том, что у нас существует система медицинского страхования, основанная на солидарности. Это означает, что более здоровая Эстония должна быть в общих интересах всех нас. Очевидно, что простой запрет редко является правильным решением. Также логично, что все бремя не может быть возложено на отдельного человека. Политика и окружающее нас физическое и социальное пространство также должны поддерживать выбор в пользу здоровья», - отметил Карис.