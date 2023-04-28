Председатель Рийгикогу: я предлагал ввести дневной лимит на заправку

В прямом эфире студии Postimees председатель Рийгикогу от партии «Ээсти 200», который считает сейчас важнее для себя, как председателя партии, возглавить работу в парламенте, чем войти в состав правительства в качестве министра, поделился своими взглядами о сотрудничестве с оппозицией, сокращениях пособий, и о том, как дались переговоры с Партией реформ.
Так же он сообщил, что новые законы, вызвавшие острые разногласия с оппозицией, будут приняты совсем скоро.
– На коалиционных переговорах достигнуты все важные договоренности. Председатели партий утверждают, что все они будут претворены в жизнь. Вам осталось только обеспечить партийную дисциплину, и все проголосуют, как надо. Что тогда остается делать Рийгикогу?
– Рийгикогу существует для обсуждения важнейших для Эстонии вопросов, как именно принимать по ним решения. Рийгикогу – высший законодательный орган Эстонии.
И я посмею отметить, что, судя по трем первым неделям работы, Рийгикогу это неплохо удается. Прошло два инфочаса, с содержательными вопросами, разносторонним и основательным обсуждением. Также мы выслушали доклад канцлера права об изменении климата и основных правах, и канцлер предложил парламенту очень хорошую дорожную карту, как эти вопросы стоило бы обсуждать в дальнейшем.
Кроме этого, были сформированы все комиссии, сегодня мы утвердили три специальные комиссии в законопроекте. Комиссии приступят к работе сегодня после обеда. Так что Рийгикогу подготовился к работе и сможет приступить к работе над законопроектами.
– Действия уходящих членов Рийгикогу заставили снова задаваться вопросом о компенсациях, положенных депутатам, не надо ли что-то изменить, потому что много таких случаев, которые вызывают недоумение или сердят. Можно ли добиться от депутатов более корректного поведения в рамках нынешних правил.
– Это касается закона о статусе члена Рийгикогу. По закону компенсируются расходы, связанные с работой депутата. И исходя из этого определения, должна сохраняться отчетность, которая позволит установить, связан ли расход с работой. Здесь можно привести в пример выплачиваемые в прежние годы деньги на представительские расходы, о которой не надо было представлять отчетность, поэтому тогда возникла необходимость в постановлении о том, что документы на компенсацию нужно предоставлять в канцелярию Рийгикогу. Этот порядок менять не надо.
Достойно сожаления, что члены Рийгикогу предоставляли для компенсации не связанные с работой расходы. Такое поведение, по моей оценке, обесценивает не только конституционное учреждение, но и, шире, эстонскую государственность. Поэтому мы обсуждали эти случаи в руководстве Рийгикогу, и как одну из мер их предотвращения я предлагал ввести дневной лимит на заправку. Потому, что 243 литра топлива, заправленные в машину за 24 часа, указывают на намерение присвоить государственное имущество, а добросовестная практика членства в Рийгикогу предполагает, что депутат относится к ресурсам государства экономно и ответственно. В этом случае мы не видим ни того, не другого. Надо рассмотреть проблему, и при необходимости принять определенные решения. Возможно, созовем совет старейшин Рийгикогу.
– Видимо, оставшийся до наступления период работы Рийгикогу будет достаточно напряженным. Первые недели ушли на то, чтобы приступить к работе, и законопроектов еще не было. На основании какого графика будут проходить важные законопроекты. Сколько работы за предстоящее время надо проделать, какие из договоренностей коалиционного договора должны оказаться в зале Рийгикогу?
– Конечно, парламент должен приступить к работе. Мы знаем, что с прекращением работы предыдущего состава было прекращено производство по всем законопроектам, и теперь будет в производство поступят новые. Часть из них от оппозиции, но от правительства уже поступили, и будут новые. Конечно, это пакет налоговых изменений, также пакет законопроектов, касающихся ценностей, прежде всего равных прав на вступление в брак, и правоприменение актов, касающихся Закона о совместной жизни, и тех законов, в которых будут нужны изменения, при введении вышеназванных. Закон об изменении семейных пособий уже поступил в производство. Это три основных. Но также и представленные оппозицией.
– Вероятно, также и проект Закона о комплексном кризисе?
– Не могу прокомментировать, сейчас проходит этап согласований по этому законопроекту.
– Законопроект о сокращении семейных пособий уже обсуждался в социальной комиссии, и по этому поводу бывший здесь председатель оппозиционной партии «Отечество» Хелир Вальдор Сеэдер, по словам которого, они точно хотят обсуждать это, а с другой стороны, они готовы подвергнуть обструкции. Вы, конечно, не можете предотвратить того, чтобы оппозиция потчевала вас обструкцией, но как вы можете избежать того, чтобы законопроекты правительства не проводились слишком много через процедуру вотума доверия. Ведь это действительно было бы разрушительным для парламентской дискуссии, помимо обструкции.
– Обструкция, безусловна, одна из форм, применяемых в парламентаризме, чтобы оппозиция могла добиться к себе внимания. Так было сто лет, так и будет. Нельзя сказать, что это достойно осуждения. Что касается принятия решений, то я предпочитаю, чтобы путем основательного обсуждения и споров находилось наилучшее решение. Поэтому было бы лучше, если бы эта работа шла не останавливаясь, не прерывалась обструкцией, взятием перерывов. Если обструкция становится чрезмерной, для того чтобы принятие решений в принципе было возможным, в нынешнем законодательстве есть средства, в виде связывания правительственных законопроектов вотумом доверия.
Но в опыте работы парламента известно немало случаев, когда после периода обструкции происходило дополнительное обсуждение и находилось окончательное решение. Думаю, у представителей всех сил в парламенте достаточно мудрости и знаний, чтобы не блокировать работу Рийгикогу полностью. Процессы должны идти, потому что, глядя на госбюджет, на то, что многие из уже принятых предыдущим правительством законопроектов не имеет финансового обеспечения, они и были приняты с тем расчетом, что уж следующее правительство отыщет обеспечение, а ведь это не соответствует добросовестной практике составления госбюджета, самое страшное, сейчас расходы неудержимо растут, а доходов не видно, все эти решения следует срочно принимать, тем и давая людям знать достаточно заранее о том, чего им ожидать.
В виду этого нам придется еще до Иванова дня принять эти решения, но я думаю, это достаточное количество времени, чтобы провести несколько основательных дискуссий.
– Насколько нужно, и нужно ли сотрудничать с оппозицией? Пусть они не в правительстве, но они представляют своих избирателей. Даже в мелочах – например, когда в день, когда Кая Каллас должна была получить мандат на формирование правительства, и это оказалось перенесено на следующий, отчего оппозиция решительно ничего не выиграла, а Каллас не смогла поехать с визитом в Украину – неужели нельзя было договориться? Вы с ними вообще говорили?
– По-моему, с оппозицией нужно непрерывно общаться. В двух из сформированных сегодня комиссий традиционно председателями стали представители оппозиционных партий. Работа с оппозицией безусловно, ведется. Мы вместе обсуждаем множество вопросов, например, у нас единый взгляд на вопросы безопасности с большинством оппозиционных политиков. Точек соприкосновения очень много, сотрудничество происходит, но, конечно, когда доходит до принятия крупных политических решений, об этих выборах приходится спорить. Это часть культуры парламентских переговоров.
– Канцлер права напомнил депутатам, они представляют избирателя. И отметил, что член Рийгикогу вправе, несмотря на то что он член своей партии, разобраться в проблеме и принять решение исходя из своего опыта. Это ставит вопрос о подчинении партийной дисциплине, и о том, не оказываются в глупом положении те депутаты от Социал-Демократической партии и Партии реформ, которые голосовали за законы, против которых они оказываются вынуждены, по решению партии, голосовать сейчас? Это то, чего люди не понимают – поменялись твои взгляды? В тот раз ошибался? Сейчас ошибаешься?
– Я убежден, что член Рийгикогу свободен и должен быть свободен в своих решениях на основании выданного ему мандата, и в том, что большая часть депутатов исходит их этого принципа. На этих коалиционных переговорах мы жарко спорили, как нам привести финансовое состояние Эстонии в порядок, как привести комплекс вопросов из сферы ценностей в порядок, и то, в чем мы нашли общей язык, составляло изрядную долю. Несовпадение с предыдущим результатом голосования, или заявленной позицией, случается в политике, но очень важно, чтоб политики учились на совершенных ими прежде ошибках.
А одной из самых крупных ошибок, совершавшихся в течение последних 5–6 лет, это то, что финансовая система государства вышла из-под контроля, и для того, чтобы за нас не приходилось платить долги нашим детям, мы должны сейчас поднапрячься. Потому, что если бы мы сейчас ничего не сделали, то при такой системе наш государственный долг стал бы через 35 лет равняться 150 процентам от ВВП. Поэтому мы должны постараться, чтоб передать своим детям успешной и эффективно работающее государство.
– Не слишком ли Партия реформ доминировала на переговорах?
– Это были очень содержательные переговоры, от нашей партии были очень опытные участники в переговорах, и по всеобщему ощущению, никем не пренебрегали, всех слушали, и многие мнения менялись в ходе обсуждения. Была высокая готовность найти решения, и «Ээсти 200» довольна переговорами. В существенных для нас вопросах – образования, обеспечения финансировании госбюджета, о равном праве на брак, нам удалось договориться о правильном точки зрения нашей программы решения. И реформы, связанный с персональным государством, опыт Эстонии в этой области считают очень поучительным зарубежные коллеги.