Председатель Рийгикогу: я предлагал ввести дневной лимит на заправку

– Вероятно, также и проект Закона о комплексном кризисе?

– Не могу прокомментировать, сейчас проходит этап согласований по этому законопроекту.

– Законопроект о сокращении семейных пособий уже обсуждался в социальной комиссии, и по этому поводу бывший здесь председатель оппозиционной партии «Отечество» Хелир Вальдор Сеэдер, по словам которого, они точно хотят обсуждать это, а с другой стороны, они готовы подвергнуть обструкции. Вы, конечно, не можете предотвратить того, чтобы оппозиция потчевала вас обструкцией, но как вы можете избежать того, чтобы законопроекты правительства не проводились слишком много через процедуру вотума доверия. Ведь это действительно было бы разрушительным для парламентской дискуссии, помимо обструкции.

– Обструкция, безусловна, одна из форм, применяемых в парламентаризме, чтобы оппозиция могла добиться к себе внимания. Так было сто лет, так и будет. Нельзя сказать, что это достойно осуждения. Что касается принятия решений, то я предпочитаю, чтобы путем основательного обсуждения и споров находилось наилучшее решение. Поэтому было бы лучше, если бы эта работа шла не останавливаясь, не прерывалась обструкцией, взятием перерывов. Если обструкция становится чрезмерной, для того чтобы принятие решений в принципе было возможным, в нынешнем законодательстве есть средства, в виде связывания правительственных законопроектов вотумом доверия.