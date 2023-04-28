«Новости в 7» за 28 апреля: как будет проходить реформа системы опеки, праздник стропил в Нарвской эстонской гимназии и премьера фильма «Тень Караваджо»

Сегодня в выпуске:

- В попечительском доме Merivälja Südamekodu прошёл день открытых дверей. Заглянула на огонек и наша съёмочная группа.

- Короткие новости: про повышение акцизов, уменьшение роста популяции салаки и закупку снайперских винтовок.

- Новая государственная эстонская гимназия в Нарве сегодня отметила праздник стропил. Хотя строительство здания еще не закончено, школа уже готовится к началу работы.

- Топоры летали над головами, пилы вгрызались в древесину с неимоверной скоростью, а щепки летели так интенсивно, что едва не долетали до зрителей: в Тарту прошел чемпионат мира среди лесорубов. Побывал на месте сражений и нвш корреспондент.

- С миру по нитке: о необычной кукле Барби, продаже острова в Шотландии и легендарном суперцветении в Калифорнии.

- Премьерный показ драмы «Тень Караваджо» в кинотеатре Apollo привлек внимание известных кинокритиков и сотрудников посольства Италии в Эстонии. Наша съёмочная группа посетила премьеру и узнала у организаторов, как отбирают ленты для показа.