Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 28 апреля: как будет проходить реформа системы опеки, праздник стропил в Нарвской эстонской гимназии и премьера фильма «Тень Караваджо»
Сегодня в выпуске:
- В попечительском доме Merivälja Südamekodu прошёл день открытых дверей. Заглянула на огонек и наша съёмочная группа.
- Короткие новости: про повышение акцизов, уменьшение роста популяции салаки и закупку снайперских винтовок.
- Новая государственная эстонская гимназия в Нарве сегодня отметила праздник стропил. Хотя строительство здания еще не закончено, школа уже готовится к началу работы.
- Топоры летали над головами, пилы вгрызались в древесину с неимоверной скоростью, а щепки летели так интенсивно, что едва не долетали до зрителей: в Тарту прошел чемпионат мира среди лесорубов. Побывал на месте сражений и нвш корреспондент.
- С миру по нитке: о необычной кукле Барби, продаже острова в Шотландии и легендарном суперцветении в Калифорнии.
- Премьерный показ драмы «Тень Караваджо» в кинотеатре Apollo привлек внимание известных кинокритиков и сотрудников посольства Италии в Эстонии. Наша съёмочная группа посетила премьеру и узнала у организаторов, как отбирают ленты для показа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 28 апреля.