В среду вечером более 20 человек напали на почетное консульство Эстонии в городе Пасай на Филиппинах и попытались захватить здание, полиция задержала нападавших.
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Банда напала на почетное консульство Эстонии на Филиппинах: полиция задержала более 20 человек
По словам пресс-секретаря МИД, министерству известно об инциденте, но речь не идет о направленном против эстонского государства нападении. «Речь идет о споре о наследовании в семье почетного консула», - сказал Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел.