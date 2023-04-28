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Банда напала на почетное консульство Эстонии на Филиппинах: полиция задержала более 20 человек

Андрес Эйнманн
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Полиция Филиппин.
Полиция Филиппин. Фото: Gerard Carreon/AP/Scanpix

В среду вечером более 20 человек напали на почетное консульство Эстонии в городе Пасай на Филиппинах и попытались захватить здание, полиция задержала нападавших.

По словам пресс-секретаря МИД, министерству известно об инциденте, но речь не идет о направленном против эстонского государства нападении. «Речь идет о споре о наследовании в семье почетного консула», - сказал Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

Толпа ворвалась в комплекс зданий в центре Пасая около 23.00 в среду вечером и попыталась проникнуть в помещение почетного консульства Эстонии. Нападавшие заблокировали вход в здание и построили там баррикаду, сообщает Manila Bulletin.

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