Поторопитесь ⟩ Приближается крайний срок подачи декларации о доходах

Из всех поданных деклараций 714 000, или 97%, были поданы в электронном виде. По словам Анники Оя, руководителя службы MTA по подоходному налогу и налогообложению физических лиц, количество поданных бумажных деклараций уменьшается с каждым годом.

«Сегодня подано более чем на 5 000 бумажных деклараций меньше, чем в прошлом году. По сравнению с 2018 годом количество бумажных деклараций, поданных в этом году, сократилось вдвое», - добавила она.

203 миллиона евро переплаченного подоходного налога возвращены, 63 миллиона евро подлежат уплате. В прошлом году было подано в общей сложности 762 352 декларации, поэтому департамент все еще ожидает около 30 000 деклараций.

«Однако каждый год находятся те, кто не выполняет свои обязательства. На данный момент у нас есть данные примерно о 100 000 человек, 80% из которых государство должно вернуть переплаченный подоходный налог, но они не подали декларации, и поэтому мы не можем этого сделать", - добавил Оя.