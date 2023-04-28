Что происходит с ценами на топливо в странах Балтии?

В Таллинне все цены на топливо снизились на 7 центов по сравнению с прошлой пятницей.

В Риге цена бензина 95 miles снизилась на 3 цента, бензина 98 miles plus - на 1 цент, а дизельное топливо - на 4 цента.

В Вильнюсе цены на 95 miles и 98 miles plu снизились на 4 цента, а на дизельное топливо - на 3 цента.

В пятницу в эстонской столице цена бензин 95 miles составила 1,699 евро, что на 1,5 цента больше, чем в Риге, и на 14 центов больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus составила в Таллинне 1,749 евро, что на полцента меньше, чем в Риге, но на 9,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,499 евро, что на 1,5 цента меньше, чем в Риге, но на 4 цента больше, чем в Вильнюсе.