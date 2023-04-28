Галерея ⟩ Красота в самом центре: чудесное путешествие вокруг озера Юлемисте

В Таллинне в районе Кесклинн находится большой уголок природы, куда может попасть не каждый. Это охранная зона озера Юлемисте или санитарная зона.

Посторонним запрещено находиться на огороженной территории, но Tallinna Vesi любезно разрешил журналисту и фотографу Postimees проехать на велосипедах в охранную зону озера Юлемисте. Дорога вдоль озера предназначена для спортсменов, но бегуны, например, имеют доступ на территорию озера Юлемисте в среднем раз в год, во время бега вокруг озера. В этом году он должен состояться 26 августа.

Берег озера Юлемисте. Фото: Sander Ilvest

Нас впускают из боковых ворот водоочистной станции, за которыми тропинка ведет прямо к озеру. Первая часть маршрута - мечта спортсмена. Лесная тропа, с изрядным количеством подъемов и спусков, с сосновым лесом с одной стороны и сверкающим озером с другой. Правда, с другой стороны соснового леса доносится слабый шум транспорта. GoogleMaps подсказывает нам, что самое начало Ярвевана-теэ находится на расстоянии чуть более 500 метров, а в самом узком месте расстояние между озером и магистралью составляет чуть более 200 метров.

Через некоторое время лесная тропа сменится ровной гравийной дорогой. Фото: Sander Ilvest

Через несколько километров холмистая местность выравнивается, и прямо вдоль берега озера идет красивая ровная гравийная дорога. Здесь мы встречаем греющихся на солнце ужей. Вдалеке виднеется лиса, но, к сожалению, она оказывается быстрее фотографа и исчезает в кустах прежде, чем мы успеваем ее запечатлеть.

Осталось непонятным, почему бобры начали рубить здесь деревья. Фото: Sander Ilvest