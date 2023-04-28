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Галерея ⟩ Красота в самом центре: чудесное путешествие вокруг озера Юлемисте
Фото: Sander Ilvest
Уве Гнадентайх
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В Таллинне в районе Кесклинн находится большой уголок природы, куда может попасть не каждый. Это охранная зона озера Юлемисте или санитарная зона.

Посторонним запрещено находиться на огороженной территории, но Tallinna Vesi любезно разрешил журналисту и фотографу Postimees проехать на велосипедах в охранную зону озера Юлемисте. Дорога вдоль озера предназначена для спортсменов, но бегуны, например, имеют доступ на территорию озера Юлемисте в среднем раз в год, во время бега вокруг озера. В этом году он должен состояться 26 августа.

Берег озера Юлемисте.
Берег озера Юлемисте. Фото: Sander Ilvest

Нас впускают из боковых ворот водоочистной станции, за которыми тропинка ведет прямо к озеру. Первая часть маршрута - мечта спортсмена. Лесная тропа, с изрядным количеством подъемов и спусков, с сосновым лесом с одной стороны и сверкающим озером с другой. Правда, с другой стороны соснового леса доносится слабый шум транспорта. GoogleMaps подсказывает нам, что самое начало Ярвевана-теэ находится на расстоянии чуть более 500 метров, а в самом узком месте расстояние между озером и магистралью составляет чуть более 200 метров.

Через некоторое время лесная тропа сменится ровной гравийной дорогой.
Через некоторое время лесная тропа сменится ровной гравийной дорогой. Фото: Sander Ilvest

Через несколько километров холмистая местность выравнивается, и прямо вдоль берега озера идет красивая ровная гравийная дорога. Здесь мы встречаем греющихся на солнце ужей. Вдалеке виднеется лиса, но, к сожалению, она оказывается быстрее фотографа и исчезает в кустах прежде, чем мы успеваем ее запечатлеть.

Осталось непонятным, почему бобры начали рубить здесь деревья.
Осталось непонятным, почему бобры начали рубить здесь деревья. Фото: Sander Ilvest

Чуть дальше видны следы деятельности бобров. Деревья, поваленные бобрами, - довольно частое зрелище в более водных местах вокруг Таллинна. Но здесь, на самом берегу озера, они погрызли несколько довольно грубых деревьев. Трудно понять, удалось ли им повалить хоть одно из деревьев, потому что здесь видно вмешательство человека, который распилил их на части и убрал. Как неспециалисты, мы не можем найти объяснения, почему бобры выбрали именно это место.

Несколько пар лебедей нашли себе дом на южной стороне озера.
Несколько пар лебедей нашли себе дом на южной стороне озера. Фото: Sander Ilvest

Дорога продолжается через воду. С одной стороны - озеро, с другой - что-то вроде водяного болота, и широкая полоса открытой воды прямо у дороги. Это похоже на птичий рай. Здесь поселились несколько пар лебедей. На деревьях вдоль дороги каркают вороны. Не дают спокойно наслаждаться природой! Дальше по дороге видны чайки, и большая черная птица тоже ловит рыбу, как чайка. Вороны обычно так не делают, и птица кажется больше вороны. Наверное, это баклан.

Дорога продолжается между водами еще некоторое расстояние, пока вдалеке не появляется жилой район и ворота, закрывающие доступ к нему. Карта показывает, что вскоре должна снова начаться какая-то дорога, но пока что впереди настоящий лабиринт.

Об езде на велосипеде здесь не может идти и речи. Хорошо, когда велосипед можно вести рядом, но в целом его постоянно приходится поднимать через большие или маленькие поваленные деревья. Тем временем местность вроде бы становится более проходимой, но потом снова превращается в настоящую чащу с поломанными деревьями. Одна большая сосна проделала в заборе такую ​​дыру, что мы можем пролезть через нее на велосипедах.

Доезжаем до шоссе Вана-Тарту. Проезжаем еще несколько сотен метров по дороге и видим, что это было абсолютно правильное решение - съехать с края озера на дорогу, потому что чаща закончилась бы довольно большой канавой, полной воды, что в любом случае положило бы конец нашему путешествию. Последняя часть маршрута проходит вдоль шоссе Вана-Тарту, и по одну сторону дороги тоже чистая природа, но это уже не совсем то.

Чтобы придать нашей прогулке практический результат, мы собирали мусор, который встречался нам по пути. Несмотря на то, что здесь не должно быть никакой человеческой деятельности, к концу прогулки накопилось довольно много грязи.
Чтобы придать нашей прогулке практический результат, мы собирали мусор, который встречался нам по пути. Несмотря на то, что здесь не должно быть никакой человеческой деятельности, к концу прогулки накопилось довольно много грязи. Фото: Sander Ilvest
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