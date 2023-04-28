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Защитники Нурсипалу готовят дело против государства

Арвед Брейдакс
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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Маарика Нийдумаа на демонстрации против расширения Нурсипалу в Выру 22 апреля.
Маарика Нийдумаа на демонстрации против расширения Нурсипалу в Выру 22 апреля. Фото: Arved Breidaks

Некоммерческая организация Meie Nursipalu, объединяющая противников расширения полигона Сил обороны в Нурсипалу, наняла адвокатское бюро, чтобы обратиться в суд за помощью, чтобы остановить масштабный план развития. Объединение пока не раскрывает дальнейших деталей своих планов.

«Пойдем в суд, - подтвердила Маарика Нийдумаа, член правления MTÜ Meie Nursipalu, в ответ на запрос Lõuna-Eesti Postimees. - Объявление будет сделано в середине или начале новой недели».

Нийдумаа не захотела раскрывать содержание судебного заявления в пятницу. «Мы собираем большое дело, и материала очень много», - добавила она.

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