Защитники Нурсипалу готовят дело против государства

Некоммерческая организация Meie Nursipalu, объединяющая противников расширения полигона Сил обороны в Нурсипалу, наняла адвокатское бюро, чтобы обратиться в суд за помощью, чтобы остановить масштабный план развития. Объединение пока не раскрывает дальнейших деталей своих планов.
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«Пойдем в суд, - подтвердила Маарика Нийдумаа, член правления MTÜ Meie Nursipalu, в ответ на запрос Lõuna-Eesti Postimees. - Объявление будет сделано в середине или начале новой недели».
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