Защитники Нурсипалу готовят дело против государства

Маарика Нийдумаа на демонстрации против расширения Нурсипалу в Выру 22 апреля.

Некоммерческая организация Meie Nursipalu, объединяющая противников расширения полигона Сил обороны в Нурсипалу, наняла адвокатское бюро, чтобы обратиться в суд за помощью, чтобы остановить масштабный план развития. Объединение пока не раскрывает дальнейших деталей своих планов.