Штраф за антивоенные торты. Как в Москве кондитерку судили за «дискредитацию» армии

«Полиция начала проверку по факту обращения, связанного с донатами в разные организации, но это не подтвердилось. Они увидели фотографии тортов, на основании этого завели дело об административном правонарушении. В деле присутствует множество скриншотов именно тортов», - рассказала Евдокимова.

Анастасия Чернышева. Фото: ANASTASIYA CHERNYSHEVA

Чернышева - выпускница Высшей школы экономики, медиапродюсер по специальности. Производство тортов на заказ она начала четыре года назад параллельно с учебой в бакалавриате.

В какой-то момент она придумала акцию для благотворительного фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с расстройством аутистического спектра, - «Торты тут рядом». В рамках акции покупатель мог заказать торт с одной из 15 цитат аутичных студентов фонда, и 40% выручки поступало в фонд.

Кроме того, кондитерка поддерживает «ОВД-инфо» (включен в России в реестр «иноагентов»), «Старость в радость» и другие НКО в России, «не признанные экстремистскими».

Стоимость одного торта на заказ - около 2 тыс. рублей за килограмм. По словам Чернышевой, в среднем один из десяти заказов, которые она получает, - именно на антивоенный торт, «и это дает почву не сойти с ума».

В инстаграме кондитерской сейчас 26 тысяч подписчиков, при этом, по словам девушки, это по сути сформированное коммьюнити - «все свои, и я их не боюсь».

«Я стараюсь без самоцензуры подходить. Если я сама начну себя цензурировать, я в кризис попаду и не выйду из депрессии. Если я не говорю, я погружаюсь в апатию и отчаяние, а если говорю и вижу, что мою позицию разделяют, что я не одна и это не я сошла с ума, а вот эти вот люди вокруг, сильно проще жить».