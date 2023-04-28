Чего ждут в Киеве от контрнаступления ВСУ

Автобан в Польше рядом с Украиной. Колонна из дюжины зеленых армейских машин движется апрельским утром прочь от границы с Украиной. Трейлеры идут порожняком. «Я видел их примерно неделю назад, они привезли в Украину танки, - говорит таксист. - Это были очень большие танки».

Каждый из этих танков понадобится Украине в ближайшие недели и месяцы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) заканчивают подготовку давно объявленного и с напряжением ожидаемого контрнаступления. Цель - перелом в изматывающей позиционной войне и вытеснение России с оккупированных территорий. Считается, что это может быть решающая битва.

Битва за Бахмут с целью выиграть время

В Киеве в эти дни ощущается буквально «затишье перед бурей». Обстрелы столицы ракетами и беспилотниками, как это было в пятницу, 28 апреля, в последнее время были редкими. На ухоженных улицах столицы цветут деревья и цветы, в кафе много посетителей, война кажется далеко. И все-таки она все время напоминает о себе. На каждом углу - плакаты с призывами вступать в ВСУ или поддерживать армию деньгами. На Майдане почти каждый день выставляют для прощания гробы с известными погибшими бойцами.

Разрушенный Бахмут, апрель 2023 года. Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance