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Грузия стремится стать кандидатом в члены ЕС

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Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Фото: Shakh Aivazov

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил в пятницу, что его страна будет идти «дальше и быстрее» в своем стремлении стать кандидатом в члены ЕС, после того как французский коллега призвал Тбилиси провести «более смелые реформы».

Европейский союз отказал Грузии в статусе кандидата в июне 2022 года, когда он был предоставлен Украине и Молдове. Тбилиси призвали реформировать судебную и избирательную системы, улучшить свободу СМИ и ограничить власть олигархов.

«Нам еще многое предстоит сделать, но мы чрезвычайно мотивированы и собираемся выполнить все наши обязательства», - сказал Дарчиашвили, ссылаясь на условия, поставленные ЕС, пообещав идти дальше и быстрее.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече с Дарчиашвили призвала Грузию воспользоваться «исторической возможностью» и выполнить 12 рекомендаций, выдвинутых Брюсселем.

По ее словам, они включают «более смелые реформы для обеспечения независимости и беспристрастности судебной системы, защиты институтов от влияния корыстных интересов и гарантии свободы прессы и плюрализма».

Дарчиашвили сказал, что в настоящее время разрабатывается более 80 законопроектов, и «большая часть» рекомендаций уже выполнена.

Однако Колонна подчеркнула, что «предстоит еще много работы».

В конце этого года Европейский совет должен рассмотреть ход реформ в Грузии.

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