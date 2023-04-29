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Удар по Севастополю? Загорелась нефтебаза

Война в Украине, 430-й день
rus.postimees.ee
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При ударе по Умани разрушен подъезд жилого дома, по меньшей мере 23 погибших. 28 апреля 2023 года.
При ударе по Умани разрушен подъезд жилого дома, по меньшей мере 23 погибших. 28 апреля 2023 года. Фото: Bernat Armangue/AP/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 430-го дня войны, 29 апреля.

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