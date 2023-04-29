«Мы будем говорить правду». Майк Пенс дал показания о Трампе и штурме Капитолия

Трамп публично оказал давление на своего вице-президента, чтобы тот так и поступил, и отказ Пенсa разгневал президента.

Сторонники Трампа, штурмовавшие Конгресс и мародерствовавшие в здании Капитолия, выкрикивали призывы «Повесить Майка Пенса!», пока он и другие политики прятались в кабинетах огромного здания.

Майк Пенс считается ключевым свидетелем в расследовании, и, хотя пока неизвестно, что он сказал Большому жюри, прокуроры, вероятно, расспрашивали его о его взаимодействии с Трампом и его командой в дни и недели, предшествовавшие беспорядкам.

«Мы будем соблюдать закон, мы будем говорить правду», - сказал Пенс в интервью CBS в воскресенье.

«История событий, которую я рассказывал американцам по всей стране… это и будет история, которую я расскажу в этом месте», - пообещал бывший вице-президент.

В отношении бывшего президента ведется несколько расследований Фото: BBC

Пенс публично говорил о беспорядках в Капитолии и давлении, с которым он столкнулся, чтобы заставить его оспорить результаты выборов. «Президент Трамп ошибается. Я не имел права "отменять" выборы», - сказал он в своей речи в феврале.

В своих мемуарах («Да поможет мне Бог») Пенс написал, что Трамп пытался оказать на него давление, чтобы он заблокировал подтверждение результатов выборов утром в день беспорядков.