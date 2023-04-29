Взрывы на «Северных потоках»: Швеция подтвердила данные о судне РФ

Тем самым Юнгквист подтвердил информацию датского издания Information, сообщившего со ссылкой на командование вооруженных сил Дании, что экипаж датского патрульного катера, который находился к востоку от острова Борнхольм 22 сентября 2022 года, сделал 26 фотографий российского судна SS-750, имевшего на борту мини-субмарину с захватными рычагами. Ряд датских экспертов указывают, что подобное судно способно осуществить операцию по подрыву газопроводов, пишет DW.

Еще в конце марта журналисты немецкого новостного портала t-online рассказали, что в ночь на 21 сентября - за 5 дней до взрывов - как минимум три корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде. Речь идет о судне SS-750 и буксирах SB-123 и «Александр Фролов», оснащенных грузовыми кранами, отметили журналисты, ссылаясь на спутниковые снимки и информацию, полученную от собеседников в структурах безопасности. По сведениям расследователей, еще три корабля ВМФ России могли сопровождать эти суда и обеспечивать военное прикрытие.

Взрывы на «Северных потоках»

В конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода «Северный поток», а затем и на «Северном потоке - 2» были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.