ФОТО ⟩ В Сауэ продается дом, построенный по проекту известного эстонского архитектора

Светлый просторный дом площадью 213,5 м2 полностью меблирован, новые владельцы могут сразу же переезжать.

На первом этаже расположены прихожая, гардеробная, просторная гостиная с камином и кухней, из которой есть выход на террасу площадью 48,5 м2. Кроме того, на первом этаже находятся сауна с комнатой отдыха, техническим помещением и туалетом.

Дом в Сауэ. Фото: city24.ee

На втором этаже - три спальни. Главная спальня имеет собственную ванную комнату и гардеробную. Из всех спален можно выйти на балкон. Кроме того, на втором этаже есть большая лестничная площадка, которую можно использовать по своему усмотрению.

Кухня-гостиная. Фото: city24.ee

Площадь огороженного забором с автоматически открывающимися воротами земельного участка - 1430 м2. Имеются сарай и гараж. Подъездная дорога вымощена плиткой.

Лестничная площадка. Фото: city24.ee

Дом расположен в престижном жилом районе Сауэ. Недалеко расположены предприятия торговли и обслуживания, школа и детский сад. Остановки общественного транспорта также находятся поблизости, а железнодорожная станция - примерно в километре.

Спальня. Фото: city24.ee