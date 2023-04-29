Официально ⟩ Большая честь: Эстония примет олимпийский отборочный турнир по баскетболу

На сегодняшний день это крупнейшее баскетбольное мероприятие, организованное в Эстонии. Помимо Эстонии, право на проведение турнира получили Польша и Турция. Решающий этап между лучшими из отборочных пройдет именно в Польше и Турции.

По словам главного тренера мужской сборной Эстонии Юкка Тойяла, организация предквалификационного турнира к Олимпийским играм – большая честь для эстонского баскетбола и подарок болельщикам. «Участие в турнире и его организация показывают, что мы как баскетбольная страна движемся в правильном направлении, и это большая честь для нас. Это дает нам возможность представить лучшую по составу команду Эстонии перед нашей домашней публикой. Помимо спортивной стороны, это также означает реверанс эстонским любителям баскетбола, которые поддерживали нас в финалах чемпионата Европы в Риге и Милане», - сказал Тойяла.