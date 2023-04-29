Спешите купить: этот популярный продукт питания может очень сильно подорожать

В городе Кордова в четверг была зафиксирована температура 38,8 градуса. Это побило рекордную жару, зафиксированную в городе Эльче в 2011 году. В соседней Португалии температура в поселке Мора достигла 36,9 градуса, побив рекорд апреля 1945 года.

В пятницу Мадрид открыл фонтаны в Мансанаресе и это непривычно рано, пишет Reuters.

Но от жары страдают не только жители и туристы.

Пиренейский полуостров страдает от засухи. С октября выпала лишь четверть обычного количества осадков.

The Financial Times сообщал, что, поскольку в Испании нет дождей, цена на оливковое масло достигает новых максимумов. Аналитики предупреждают, что отсутствие дождей и особенно засушливое лето еще больше снизят урожайность оливковых деревьев. Это означает более дорогое оливковое масло.

С июня прошлого года цена на оливковое масло выросла почти на 60 процентов, до 5,4 евро за килограмм. Тогда причиной стала засуха, накрывшая всю Европу. Испания, которая обычно производит половину всего оливкового масла в мире, пострадала особенно сильно. За последние 12 месяцев производство оливкового масла в этой стране сократилось вдвое до 780 000 тонн.

«Я анализирую этот сектор уже 20 лет и никогда не видел таких цен, - сказал аналитик Rabobank по зерну и растительному маслу Вито Мартелли. - Прошлый год был катастрофическим для Испании. Урожаи Италии и других средиземноморских стран были плохими».

2022 год стал самым засушливым годом в Италии с 1800 года, а в Испании был самый теплый март этого века