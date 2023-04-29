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Rally Estonia просит собственников недвижимости сдать жилье болельщикам автогонок

rus.postimees.ee
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Может быть, именно ваша баня станет приютом для любителей автогонок?
Может быть, именно ваша баня станет приютом для любителей автогонок? Фото: Jaanus Ree

С 20 по 23 июля на дорогах Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Пейпсияэре, Муствеэ и Кастре пройдет этап чемпионата мира по ралли WRC Rally Estonia 2023. Организаторы WRC Rally Estonia призывают домовладельцев из Южной Эстонии и Причудья поделиться информацией о наличии у них комнат, бань, амбаров и мест для палаток, чтобы ни один фанат ралли не остался в конце июля без места для ночлега.

Хутор Сяэнику с баней по-черному, домик с баней и прудом на берегу Чудского озера, туристический хутор для караванов в Эльва, вилла на 14 человек в Луунья, дом у болота рядом с Отепя или просто съемные квартиры по всей Южной Эстонии. Это лишь некоторые из мест для ночлега, где болельщики уже могут забронировать место для ночлега и без забот наслаждаться этапом чемпионата мира по ралли WRC 20-23 июля.

Фото: WRC Rally Estonia

«Можно предположить, что в этом году на Rally Estonia приедет больше зрителей, чем когда-либо прежде. Во-первых, потому что турнирная таблица Кубка мира в этом году очень интересная и сбалансированная, наши Отть Тянак и Мартин Ярвеоя отлично выступают, и именно перед местной публикой наши герои хотят улучшить свои титульные позиции. Во-вторых, есть основания полагать, что болельщиков будет больше, чем раньше, особенно из-за рубежа, потому что коронавирус и связанные с ним ограничения наконец отступили, и армия болельщиков снова готова в путь», - сказал директор Rally Estonia Урмо Аава

На веб-сайте Rally Estonia есть специальный раздел, где собственники недвижимости могут добавить, а болельщики могут увидеть свободные места для ночлега. Предлагаемые объекты не обязательно должны быть специально приспособленными для проживания, но они должно быть безопасными, чистыми и готовыми к приему гостей.

Для того чтобы сообщить о своем варианте, достаточно заполнить форму на сайте Rally Estonia и дождаться заявок от желающих снять жилье на несколько дней. 

«Сотрудничество с собственниками недвижимости, начатое четыре года назад, было очень плодотворным. Каждый год более 200 домовладельцев регистрируют в нашем регистре свой сарай, сауну, свободную комнату или место для палаток. Без вашей помощи я уже не могу представить организацию ралли. Большое вам спасибо, вы очень помогаете нам и любителям ралли», — добавил Аава. 

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