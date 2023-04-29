Rally Estonia просит собственников недвижимости сдать жилье болельщикам автогонок

Хутор Сяэнику с баней по-черному, домик с баней и прудом на берегу Чудского озера, туристический хутор для караванов в Эльва, вилла на 14 человек в Луунья, дом у болота рядом с Отепя или просто съемные квартиры по всей Южной Эстонии. Это лишь некоторые из мест для ночлега, где болельщики уже могут забронировать место для ночлега и без забот наслаждаться этапом чемпионата мира по ралли WRC 20-23 июля.

Фото: WRC Rally Estonia

«Можно предположить, что в этом году на Rally Estonia приедет больше зрителей, чем когда-либо прежде. Во-первых, потому что турнирная таблица Кубка мира в этом году очень интересная и сбалансированная, наши Отть Тянак и Мартин Ярвеоя отлично выступают, и именно перед местной публикой наши герои хотят улучшить свои титульные позиции. Во-вторых, есть основания полагать, что болельщиков будет больше, чем раньше, особенно из-за рубежа, потому что коронавирус и связанные с ним ограничения наконец отступили, и армия болельщиков снова готова в путь», - сказал директор Rally Estonia Урмо Аава

На веб-сайте Rally Estonia есть специальный раздел, где собственники недвижимости могут добавить, а болельщики могут увидеть свободные места для ночлега. Предлагаемые объекты не обязательно должны быть специально приспособленными для проживания, но они должно быть безопасными, чистыми и готовыми к приему гостей.

Для того чтобы сообщить о своем варианте, достаточно заполнить форму на сайте Rally Estonia и дождаться заявок от желающих снять жилье на несколько дней.