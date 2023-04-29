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Посаженное королем Швеции дерево сломали уже на следующее утро

rus.postimees.ee
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Посаженное королем Швеции дерево сломали уже на следующее утро.
Посаженное королем Швеции дерево сломали уже на следующее утро. Фото: Pontus Lundahl / TT / Scanpix

Король Швеции Карл XVI Густав посадил в городе Уппсала дерево, которое было сломано почти сразу после отъезда короля.

В четверг король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия посетили город Уппсала, чтобы отпраздновать 50-летие короля на престоле. Во время визита было посажено дерево, но к утру вандалы сломали его.

По словам пресс-секретаря Королевского дома Маргареты Торгрен, это очень печальный случай. «Очень грустно, что произошло нечто подобное. Такие церемонии посадки деревьев имеют большое символическое значение для горожан - прежде всего для будущих поколений, которые увидят, как растет это дерево», - сказала она изданию SVT.

Сейчас полиция работает над поимкой вандалов.

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