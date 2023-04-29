Посаженное королем Швеции дерево сломали уже на следующее утро.

В четверг король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия посетили город Уппсала, чтобы отпраздновать 50-летие короля на престоле. Во время визита было посажено дерево, но к утру вандалы сломали его.

По словам пресс-секретаря Королевского дома Маргареты Торгрен, это очень печальный случай. «Очень грустно, что произошло нечто подобное. Такие церемонии посадки деревьев имеют большое символическое значение для горожан - прежде всего для будущих поколений, которые увидят, как растет это дерево», - сказала она изданию SVT.